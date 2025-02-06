Понад 90 тис. вакансій: які регіони, спеціальності (інфографіка) — Finance.ua
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Понад 90 тис. вакансій: які регіони, спеціальності (інфографіка)

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Понад 90 тис. вакансій: які регіони, спеціальності (інфографіка)
Понад 90 тис. вакансій: які регіони, спеціальності (інфографіка)
У перший місяць 2025 року на сайті Work.ua роботодавці розмістили 94 985 вакансій. Це на 7% пропозицій роботи більше, ніж було в грудні.
Як зазначають в дослідженні аналітики Work.ua, ця цифра практично не відрізняється від кількості роботи в січні 2022 року — останньому місяці до повномасштабного вторгнення. Тоді на ринку праці було 97 349 вакансій.
Понад 90 тис. вакансій: які регіони, спеціальності (інфографіка)
За кількістю роботи бачимо практично повне відновлення, структурно розподіл вакансій змінився. У прифронтових регіонах вакансій усе ще набагато менше, ніж було до повномасштабного вторгнення.
Понад 90 тис. вакансій: які регіони, спеціальності (інфографіка)
Нерівномірно у січні зросла кількість вакансій в областях-лідерах за кількістю роботи:
  • Київська — 31 489 вакансії, +4% до грудня;
  • Львівська — 8 320, +10%;
  • Дніпропетровська — 8 126, +2%;
  • Одеська — 5 323, +10%;
  • Харківська — 2 949, +13%.

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У січні найбільше роботи шукачам пропонували в трьох категоріях:
  • «Робочі спеціальності, виробництво» — 15 932 вакансій, + 5% до грудня;
  • «Сфера обслуговування» — 13 927, +6%;
  • «Продаж, закупівля» — 11 888, +11%.
А от якщо порівнювати з попереднім місяцем, помітно побільшало вакансій у категорії «Краса, фітнес, спорт» — аж на 29%. Здається, у 2025-му особливо багато людей вирішили почати займатися спортом з нового року.
Понад 90 тис. вакансій: які регіони, спеціальності (інфографіка)
Насправді категорія «Краса, фітнес, спорт» поповнилася переважно вакансіями для працівників бʼюті-індустрії:
  • масажист (+62% до грудня, 261 вакансія);
  • спеціаліст з лазерної епіляції (+38%, 207);
  • перукар (+32%, 358);
  • майстер манікюру (+28%, 455).

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Нагадаємо, з середини 2024 року спостерігалося зростання пропонованих роботодавцями заробітних плат, яке збігалося із підвищенням очікувань кандидатів.
У січні 2022 року середня пропонована зарплата складала 16,57 тис. грн, а очікування працівників — 17 тис. грн. До жовтня 2024 року ці показники зросли: роботодавці пропонували 21,53 тис. грн, тоді як претенденти очікували 23,73 тис. грн.
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Також Міністерство економіки внесло до Класифікатора професій 50 нових професій і посад, які стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності.
Міністерство скасувало 42 застарілі назви професій, серед яких «Інструктор з організації роботи народних дружин», «Викладач із соціальної педагогіки», «Прокурор-криміналіст», та змінило 34 професійні назви робіт.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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