Гетманцев сказав, коли можуть легалізувати криптовалюту — Finance.ua

Гетманцев сказав, коли можуть легалізувати криптовалюту Сьогодні 10:44 — Криптовалюта

Гетманцев сказав, коли можуть легалізувати криптовалюту

Криптовалюта в Україні має бути офіційно легалізована до літа 2025 року.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав про це на заході «Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans», передає Mezha.Media.

Основна частина законопроєкту про легалізацію криптовалюти вже повністю готова. Тривають дискусії щодо фінансового моніторингу операцій та щодо оподаткування.

Гетманцев заявив, що жодних бонусів чи пільг для криптовалют не буде з кількох причин. Міжнародні експерти вважають, що введення пільгового режиму може створити нерівномірне податкове навантаження на традиційні індустрії, що використовують криптовалюту. Планується, що криптовалюта буде оподатковуватися на рівні, аналогічному іншим інвестиційним активам з нормальними ставками податку.

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Зараз працюють над питанням перехідного періоду для тих осіб, які вже інвестували у криптовалюту, але не можуть довести, що витратили якісь гроші на її придбання. Коли закон набуде чинності, їм доведеться сплачувати податок не з прибутку, а з повної суми, яка вже є у криптовалюті.

Теоретично криптовалюта мала б регулюватися Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, сказав Гетманцев. Але цей орган не є інституційно спроможним займатись цим. Він вважає, що цим має займатися Національний банк України, але надалі це може змінитися.

«Я вважаю, що теоретично це мала б бути Національна комісія з цінних паперів. Але на жаль, ми бачимо, що цей орган, у нас, у нашій конкретній державі, не є інституційно спроможним, аби опанувати відповідні відносини та врегулювати таким чином, як з довіреною йому галуззю справляється Національний банк… Тому ми вважаємо все ж таки, що на сьогоднішньому етапі це повинен бути Нацбанк», — сказав Гетманцев.

Законопроєкт про криптовалюту розглянуть у першому читанні першого кварталу.

«Пообіцяти точно я можу, що ми зробимо все можливе, аби цей закон хоча б до літа цього року [був прийнятий]», — підсумував він.

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