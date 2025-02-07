Сприятливий час для вкладів: якими будуть ставки за депозитами цього місяця — Finance.ua

Сприятливий час для вкладів: якими будуть ставки за депозитами цього місяця Сьогодні 15:03 — Кредит&Депозит

Сприятливий час для вкладів: якими будуть ставки за депозитами цього місяця

З 10 до 16 лютого очікується поступове зростання відсоткових ставок за гривневими депозитами. Найвищі ставки можуть досягати 16% річних для довгострокових вкладів.

Якими будуть депозитні ставки

Як розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу , цей період може стати одним із найвигідніших для розміщення коштів на депозитах у 2025 році.

Після січневого рішення монетарного комітету середні ставки становитимуть:

11% річних для короткострокових вкладів (3−6 місяців);

річних для короткострокових вкладів (3−6 місяців); 14% річних для депозитів на 1 рік і більше.

З огляду на стабільність валютного ринку, у лютому може трохи зрости кількість нових вкладників. Прогнозується, що обсяг нових гривневих депозитів збільшиться приблизно на 1% у порівнянні з січнем. Понад 90% вкладів оформлюватимуться на термін від 9 місяців до 2,5 років.

Гривневі депозити чи купівля валюти

За словами Дмитра Замотаєва, прогнозована інфляція у США до кінця року може становити 2,4−3% у разі запровадження жорстких митних обмежень. Це означає, що купівельна спроможність долара поступово знижуватиметься не лише в США, а й в Україні.

«Варто сказати, що знову стає актуальним питання отримання пасивного прибутку. І, на мій погляд, у довгостроковій перспективі, згідно з прогнозом НБУ (очікується скорочення інфляції у другому півріччі до 8−9% р/р), саме довгострокові гривневі вклади можуть сміливо конкурувати з купівлею валюти. Адже за сприятливих економічних умов, чистий прибуток на вклади від 1 року може скласти до 4%», — каже банкір.

Відповідно, купівля валюти не є повноцінною інвестицією, а радше звичайним обміном. Долар не захистить від інфляції та не гарантує суттєвого прибутку.

Довідка Finance.ua:

За даними ФГВФО, станом на 1 січня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,392 трлн грн.

Собівартість залученої валюти для банків настільки висока, що вони не можуть платити вкладникам більше.

Також зазначимо, що з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Телеканал 24 За матеріалами:

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