День фінансів: ціни на пальне, контроль над держпідприємствами, виплати «Зимової підтримки» Сьогодні 17:45

П’ятниця, 14 листопада. В українському експертному середовищі з’явилися прогнози щодо зростання цін на пальне приблизно на 1 гривню протягом найближчого тижня, а до кінця листопада можливе додаткове підвищення ще на 1 гривню. Finance.ua розпитав експертів, що вони думають з цього приводу:

Контроль над держпідприємствами

Кабмін ухвалив рішення про проведення комплексного аналізу роботи підприємств державного сектору економіки та посилення контролю за їхньою діяльністю. Уряд визначив завдання для наглядових рад НАК Нафтогаз України, Укрзалізниці, АТ Українська оборонна промисловість, ПАТ Укргідроенерго та державних банків.

Президент Володимир Зеленський повідомив , що після завершення аудиту державних компаній ухвалять відповідні кадрові рішення.

До речі, аналітики YouControl проаналізували відкриті дані щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, проти яких 13 листопада президент ввів санкції строком на три роки.

Виплати «Зимової підтримки»

Уряд схвалив механізм виплати «Зимової підтримки». Подати заявку можна буде з суботи 15 листопада і до 24 грудня 2025 року. Допомога оформлюється як для себе, так і для дітей. Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року.

Укрпошта доставлятиме виплати за програмою по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами. Цьогоріч дія програми буде схожа на минулорічну, проте матиме кілька уточнень

Місія МВФ в Україні

Директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак заявила , що місія Міжнародного валютного фонду готується розпочати роботу з українською владою для обговорення можливостей щодо запуску нової фінансової програми. Козак повідомила, що під час роботи місія визначить обсяги дефіциту фінансування України та обговорить поточні процеси реструктуризації боргу.

Крім того, у МВФ прокоментували корупційний скандал в Україні. За словами Козак, розслідування НАБУ підтверджує важливість продовження антикорупційних реформ в Україні.

Всі державні послуги в «Дії»

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповіла , що з часом «Дія» може замінити всі державні послуги (за якими зараз люди ходять в держустанови й стоять у чергах). Водночас за словами Коваль, «Дія» — це «не зобов’язання», а «зручний інструмент».

Також вона повідомила , що в «Дії» готують нові цифрові сервіси для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина послуг уже проходить бета-тестування.

Бізнес скаржиться на «кадровий голод»

У жовтні український бізнес працював у складних умовах: хоч кадровий дефіцит нарешті почав слабшати, натомість значно зросли енергетичні ризики. У найближчі три-чотири місяці кардинальних змін на ринку праці бізнес не очікує

Як свідчить аналітика OLX Робота, у 2025 році найбільше пропозицій із високими зарплатами були в технічних, будівельних та робітничих спеціальностях. Так, штукатури можуть заробляти до 60 тис. грн, автоелектрики — 40 тис. грн, пилорамщики — 32 тис. грн.

Працевлаштування осіб з інвалідністю

З 1 січня 2026 року набирає чинності закон, який вносить суттєві зміни до порядку працевлаштування осіб з інвалідністю. Нововведення стосуються розрахунку нормативу, звітності та відповідальності роботодавців. Ці зміни вимагатимуть від роботодавців перегляду кадрових процесів та посилення контролю за виконанням нормативу працевлаштування.

Відмітимо, що період перебування на обліку в центрі зайнятості може бути врахований у страховому стажі. Проте важливо врахувати кілька умов, які впливають на подальше призначення пенсії.

Надання статусу критично важливих підприємств

Кабінет Міністрів оновив постанову , яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств. Тепер до переліку можуть потрапити компанії, що розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів — на підставі контрактів із Міністерством оборони.

Також уточнено вимоги до обсягів бронювання працівників таких підприємств.

Ліміти на карткові перекази

Заступниця голови правління «Глобус Банку» Анна Довгальська розповіла , що карткові ліміти, запроваджені комерційними банками 1 червня 2025 року, не спричинили масової відмови громадян від переказів з картки на картку: кількість таких операцій скоротилася в межах 3−4%.

Поки що банки оцінюють ефективність нових лімітів, і на основі цих даних роблять прогнози на майбутнє. За прогнозом банкірки, у найближчі 6−9 місяців навряд чи банки змінять розмір карткових лімітів.

