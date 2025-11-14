Чи зараховується до страхового стажу перебування на обліку в центрі зайнятості — пояснення Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Період перебування на обліку в центрі зайнятості може бути врахований у страховому стажі. Проте важливо врахувати кілька умов, які впливають на подальше призначення пенсії.

Що вважається страховим стажем

Страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Після 1 січня 2004 року, коли набув чинності Закон № 1058 IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», до стажу зараховуються лише ті місяці, за які сплачені страхові внески.

За інформацією Пенсійного фонду України, до 1 січня 2004 року стаж обчислювався за іншими правилами. Відповідно до статті 56 Закону України № 1788 XII «Про пенсійне забезпечення», до стажу для призначення пенсії зараховується період, коли людина отримувала допомогу по безробіттю.

Після 1 січня 2004 року періоди перебування на обліку в центрі зайнятості також можуть бути зараховані до страхового стажу. Це стосується випадків, коли людина отримувала допомогу по безробіттю, за винятком одноразової виплати для відкриття власної справи. До стажу також зараховується період отримання матеріальної допомоги під час навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Уся ця інформація фіксується у системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду.

Додаткові періоди, які враховуються

Законом № 1071 IX від 4 грудня 2020 року до страхового стажу включено періоди отримання допомоги по частковому безробіттю. Це стосується також виплат під час карантинних обмежень, пов’язаних із COVID 19.

Додамо, що військовослужбовці ЗСУ мають право на військову пенсію за вислугу 25 і більше років. До вислуги років для визначення розміру військової пенсії один місяць військової служби зараховується за три місяці — за умови, що протягом цього місяця військовий брав безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією російської федерації проти України.

