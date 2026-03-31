День фінансів: банкір року, середня зарплата в Україні, топ найдорожчих університетів України Сьогодні 17:45

Вівторок, 31 березня. Середня зарплата за місяць підвищилась на цілий 1%, компанії перевірятимуть на ризики фіктивного працевлаштування та корупційних схем, пов’язаних із бронюванням, а дозволену швидкість на окремих ділянках столичних доріг залишили на рівні 50 км/год.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Переможці FinAwards 2026

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards , організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Сьогодні продовжимо розповідати про переможців премії.

📱 Найкращий банківський застосунок. У категорії застосунку для фізичних осіб перемогу здобув ПУМБ. Що стосується бізнесу, то рейтинг очолив державний ПриватБанк із застосунком «Приват24 для бізнесу».

🧑‍💼 Банкір року. У номінації за звання банкіра року були представлені топменеджери банків (голови правлінь або заступники голів правлінь), під чиїм керівництвом у 2025 році банк досяг значних якісних показників у розвитку. За результатами голосування, зі значним відривом від інших кандидатів банкіром року за версією FinAwards-2026 став голова правління ПУМБ Сергій Черненко.



У номінації за звання банкіра року були представлені топменеджери банків (голови правлінь або заступники голів правлінь), під чиїм керівництвом у 2025 році банк досяг значних якісних показників у розвитку. За результатами голосування, зі значним відривом від інших кандидатів банкіром року за версією FinAwards-2026 став голова правління ПУМБ Сергій Черненко. 💼 Найкращий банк для юридичних осіб. Обирали серед 23 учасників у сфері послуг для юридичних осіб. 1 місце отримав ПУМБ.

🩺 ДМС для бізнесу. 1 місце — ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Корпоративний продукт ДМС орієнтований на змішаний бізнес.



1 місце — ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Корпоративний продукт ДМС орієнтований на змішаний бізнес. 👛 Найкраща МФО. Ця номінація визначає чемпіонів у дистанційному кредитуванні — тих, хто пропонує найдосконаліший цифровий сервіс на ринку. Очолила цьогорічний рейтинг компанія CreditPlus.



🤏 Найдешевший кредит МФО. Переможців у цій категорії визначали на основі рейтингу онлайн-кредитів із найнижчими ставками, який готують наші колеги із порталу «Мінфін». Цього року перемога дісталася CreditKasa.

Переможців у цій категорії визначали на основі рейтингу онлайн-кредитів із найнижчими ставками, який готують наші колеги із порталу «Мінфін». Цього року перемога дісталася CreditKasa. 🧑‍💻 Найкращий банк для клієнтів ФОП. Пальму першості за результатами голосування отримав monobank | Universal Bank.



🚗 Найкращий автокредит. За результатами голосування перемогу отримав ПриватБанк із програмою «Авто в кредит для фізичних осіб».



Середня зарплата в Україні

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата штатних працівників в Україні у лютому 2026 року становила 28 321 грн. Це на 1,2% більше порівняно із січнем. Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у столиці — 45 651 грн. Найнижчі показники Кіровоградській області — 20 083 грн.

Як свідчать дані OLX, робітничі спеціальності входять до переліку найбільш високооплачуваних професій. Зокрема подекуди медіанні зарплати перевищують показник у 60 тис. грн.

Податок для цифрових платформ

Сервіси Uklon, Bolt і Glovo підтримують ухвалення та впровадження законопроєкту щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, за ставкою 5%. У компаніях кажуть, що ухвалення законопроєкту забезпечить прозору систему оподаткування, спростить адміністрування та дозволить платформам працювати у зрозумілому правовому полі, будучи впевненими у повному дотриманні податкових зобов’язань.

Швидкість до 80 км/год

У весняно-літній період у Києві не запроваджуватимуть сезонне підвищення швидкісного режиму до 80 км/год на окремих ділянках доріг. Таке рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі. З 1 квітня до 1 листопада в Києві діятиме стандартне обмеження швидкості — до 50 км/год відповідно до Правил дорожнього руху України.

Індексація страхових виплат

Пенсійний фонд повідомив про початок виплати проіндексованих щомісячних страхових виплат у квітні 2026 року. Йдеться про виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, а також особам, які мають право на такі виплати у разі смерті потерпілого.

👛 У квітні 2026 року майже 13 мільйонів українців отримають одноразову доплату 1500 гривень до пенсій або соціальних виплат. Головна особливість цієї програми у тому, що виплата 1500 грн проводиться повністю автоматично — подавати окремих заяв, довідок чи звертатися до соціальних служб не потрібно. Хто отримає 1500 грн та коли надійдуть виплати — розповідаємо в новій статті:

Перевірки відстрочок і бронювання

Найближчим часом можуть проаналізувати реальну потребу оборонної промисловості у працівниках, які мають бронювання. Йдеться про оцінку того, чи відповідає нинішня кількість заброньованих працівників фактичним потребам. У разі виявлення надлишкових обсягів бронювання можливе їх скорочення. Також розглядається запровадження чіткішого механізму контролю для оцінки ефективності бронювання.

Топ найдорожчих університетів України

Пів мільйона гривень за рік навчання — це реальність української освіти у 2026 році. Чому диплом у Києві тепер коштує дорожче за нову іномарку і чи варті ці знання таких інвестицій? У новому відео на нашому YouTube-каналі ми розібрали прайси провідних університетів України:

