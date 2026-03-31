Де взяти кредит на авто: ТОП-3 банки з найкращими умовами

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Через розвиток сектору автокредитування у рамках премії створили дебютну нагороду — «Найкращий автокредит». За перемогу в цій номінації боролися 6 банків.

Хто став лідером

Третє місце у номінації отримав Таскомбанк із продуктом «Авто Драйв» — універсальна автокредитна програма банку для придбання нових і вживаних авто без обмежень щодо бренду.

Умови кредиту:

мінімальний аванс — від 15% вартості автомобіля;

строк кредитування — від 12 місяців (до 7 років);

валюта — гривня;

фіксована процентна ставка — 7,77% річних;

разова комісія — 0,77% від суми кредиту;

сума фінансування — до 5 млн грн.

Середній строк ухвалення рішення — 1−4 дні. Обов’язкове каско, яке можна включити в тіло кредиту. Доступна реєстрація авто на третю особу, дострокове погашення без штрафів.

«Срібло» у номінації отримав Укргазбанк.

Автокредит «EkoDrive» від Укргазбанку — програма для придбання нових авто з акцентом на швидкість та зрозумілі умови.

Особливості кредитів на авто від Укргазбанку:

рішення ухвалюється в середньому протягом 60 хвилин;

мінімальний аванс — 30% від вартості авто;

строк кредитування — від 1 року;

валюта — гривня;

процентна ставка — від 0,01% до 13,39% річних залежно від авансу та строку;

разова комісія за надання кредиту 1,29%-2,5%.

Обов’язковою умовою є страхування авто. У разі внесення авансу від 50% можливий розгляд без довідки про доходи.

За результатами голосування перемогу отримав ПриватБанк із програмою «Авто в кредит для фізичних осіб». Банк пропонує автокредити на нові та вживані авто, зокрема й на електромобілі. У 2025 році фінустанова видала понад 7500 кредитів на нові авто й майже 500 — на авто з пробігом.

Особливості кредитів на авто для фізичних осіб в ПриватБанку

попереднє рішення — до 2 хвилин, фінальне — від 2 до 40 хвилин;

мінімальний аванс: 20% для нових авто, 30% — для вживаних;

ставка фіксована від 0,01%, разова комісія 0%-2,5% (нові авто) або 1% (з пробігом), без прихованих платежів;

каско обов’язкове, може бути включене в кредит.

