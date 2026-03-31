Де взяти кредит на авто: ТОП-3 банки з найкращими умовами
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Через розвиток сектору автокредитування у рамках премії створили дебютну нагороду — «Найкращий автокредит». За перемогу в цій номінації боролися 6 банків.
Хто став лідером
Третє місце у номінації отримав Таскомбанк із продуктом «Авто Драйв» — універсальна автокредитна програма банку для придбання нових і вживаних авто без обмежень щодо бренду.
Умови кредиту:
- мінімальний аванс — від 15% вартості автомобіля;
- строк кредитування — від 12 місяців (до 7 років);
- валюта — гривня;
- фіксована процентна ставка — 7,77% річних;
- разова комісія — 0,77% від суми кредиту;
- сума фінансування — до 5 млн грн.
Середній строк ухвалення рішення — 1−4 дні. Обов’язкове каско, яке можна включити в тіло кредиту. Доступна реєстрація авто на третю особу, дострокове погашення без штрафів.
«Срібло» у номінації отримав Укргазбанк.
Автокредит «EkoDrive» від Укргазбанку — програма для придбання нових авто з акцентом на швидкість та зрозумілі умови.
Особливості кредитів на авто від Укргазбанку:
- рішення ухвалюється в середньому протягом 60 хвилин;
- мінімальний аванс — 30% від вартості авто;
- строк кредитування — від 1 року;
- валюта — гривня;
- процентна ставка — від 0,01% до 13,39% річних залежно від авансу та строку;
- разова комісія за надання кредиту 1,29%-2,5%.
Обов’язковою умовою є страхування авто. У разі внесення авансу від 50% можливий розгляд без довідки про доходи.
За результатами голосування перемогу отримав ПриватБанк із програмою «Авто в кредит для фізичних осіб». Банк пропонує автокредити на нові та вживані авто, зокрема й на електромобілі. У 2025 році фінустанова видала понад 7500 кредитів на нові авто й майже 500 — на авто з пробігом.
Особливості кредитів на авто для фізичних осіб в ПриватБанку:
- попереднє рішення — до 2 хвилин, фінальне — від 2 до 40 хвилин;
- мінімальний аванс: 20% для нових авто, 30% — для вживаних;
- ставка фіксована від 0,01%, разова комісія 0%-2,5% (нові авто) або 1% (з пробігом), без прихованих платежів;
- каско обов’язкове, може бути включене в кредит.
Поділитися новиною
