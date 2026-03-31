Місце для вашої реклами

Де взяти кредит на авто: ТОП-3 банки з найкращими умовами

Кредит на авто
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Через розвиток сектору автокредитування у рамках премії створили дебютну нагороду — «Найкращий автокредит». За перемогу в цій номінації боролися 6 банків.

Хто став лідером

Третє місце у номінації отримав Таскомбанк із продуктом «Авто Драйв» — універсальна автокредитна програма банку для придбання нових і вживаних авто без обмежень щодо бренду.
Умови кредиту:
  • мінімальний аванс — від 15% вартості автомобіля;
  • строк кредитування — від 12 місяців (до 7 років);
  • валюта — гривня;
  • фіксована процентна ставка — 7,77% річних;
  • разова комісія — 0,77% від суми кредиту;
  • сума фінансування — до 5 млн грн.
Середній строк ухвалення рішення — 1−4 дні. Обов’язкове каско, яке можна включити в тіло кредиту. Доступна реєстрація авто на третю особу, дострокове погашення без штрафів.
«Срібло» у номінації отримав Укргазбанк.
Автокредит «EkoDrive» від Укргазбанку — програма для придбання нових авто з акцентом на швидкість та зрозумілі умови.
Особливості кредитів на авто від Укргазбанку:
  • рішення ухвалюється в середньому протягом 60 хвилин;
  • мінімальний аванс — 30% від вартості авто;
  • строк кредитування — від 1 року;
  • валюта — гривня;
  • процентна ставка — від 0,01% до 13,39% річних залежно від авансу та строку;
  • разова комісія за надання кредиту 1,29%-2,5%.
Обов’язковою умовою є страхування авто. У разі внесення авансу від 50% можливий розгляд без довідки про доходи.
За результатами голосування перемогу отримав ПриватБанк із програмою «Авто в кредит для фізичних осіб». Банк пропонує автокредити на нові та вживані авто, зокрема й на електромобілі. У 2025 році фінустанова видала понад 7500 кредитів на нові авто й майже 500 — на авто з пробігом.
Особливості кредитів на авто для фізичних осіб в ПриватБанку:
  • попереднє рішення — до 2 хвилин, фінальне — від 2 до 40 хвилин;
  • мінімальний аванс: 20% для нових авто, 30% — для вживаних;
  • ставка фіксована від 0,01%, разова комісія 0%-2,5% (нові авто) або 1% (з пробігом), без прихованих платежів;
  • каско обов’язкове, може бути включене в кредит.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
