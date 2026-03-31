5% податку для цифрових платформ: позиція Uklon, Bolt і Glovo

Цифрові платформи виступили за новий податковий режим 5%

Сервіси Uklon, Bolt і Glovo підтримують ухвалення та впровадження законопроєкту щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, за ставкою 5%.

Про це компанії повідомили в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Очікування бізнесу

Керівник напряму GR компанії Uklon Микола Сорока вважає, що ухвалення законопроєкту забезпечить прозору систему оподаткування, спростить адміністрування та дозволить компаніям працювати у зрозумілому правовому полі, будучи впевненими у повному дотриманні податкових зобов’язань.

В Uklon зауважили, що компанія очікує зростання сектору цифрової економіки, бо створення зрозумілих умов для всіх учасників формуватиме культуру довіри між сервісами, користувачами та державою.

«Для самих платформ це можливість працювати у прозорому та передбачуваному правовому полі», — сказала у свою чергу генеральна менеджерка Glovo в Україні Марина Павлюк.

За словами керівниці публічної політики Bolt в Україні та країнах Західно-Центральної Азії Юлії Маліч, компанія підтримує положення цього законопроєкту, які стосуються розвитку гіг-економіки та роботи цифрових платформ.

«Важливо, щоб під час його ухвалення депутати зберегли зважений підхід. Запропонований спрощений податковий режим є критично важливим для існування гнучких форм зайнятості в Україні», — зазначила Маліч.

Вона вважає, що перехідний період для цифрових платформ, зокрема реєстрація з 1 листопада 2026 року та звітування — з початку 2027 року, є достатнім для підготовки і повністю влаштовує компанію.

«Ми зацікавлені в тому, щоб ці норми запрацювали якнайшвидше, в ідеалі — вже з 2026 року. Кожен місяць зволікання — це втрачені можливості для бюджету країни», — у свою чергу зауважила генеральна менеджерка Glovo в Україні Марина Павлюк.

У компанії наголосили на важливості правильної технічної реалізації закону, бо для бізнесу важливо, аби процес був динамічним і прозорим та не затягнувся на тривалий час.

«Практична реалізація закону залежатиме від своєчасного ухвалення підзаконних актів на рівні Кабінету Міністрів України та Державної податкової служби», — зауважила Павлюк.

Зміни для малого бізнесу

Що стосується можливих змін у системі ПДВ для спрощенців, Glovo позитивно оцінює ініціативу з підвищення ліміту до 4 млн грн.

«Це крок назустріч малому бізнесу, який є нашим ключовим партнером», — додала генеральна менеджерка Glovo в Україні.

На думку Павлюк, наразі головне питання навколо законопроєкту лежить не стільки в юридичній площині, скільки в площині правильного публічного позиціонування, тому спостерігаються маніпуляції та хибні трактування, до прикладу, намагання називати цю ініціативу «податком на OLX».

«Це визначення зовсім не відповідає дійсності й лише створює зайву напругу. Насправді ж законопроєкт пропонує значно ширше та системніше регулювання ринку… Нам потрібно уникнути термінологічної плутанини, щоб суспільство розуміло: це крок до прозорості та захисту прав усіх учасників ринку, а не додаткове навантаження на пересічного користувача», — вважає представниця Glovo.

На думку Маліч з Bolt, доцільно розглянути можливість виокремлення або вилучення з цього законопроєкту платформ, що працюють із продажем товарів, адже це інший сегмент ринку зі своєю специфікою регулювання.

«При цьому позитивно оцінюємо норму, за якою доходи від продажу товарів через платформи до 2 тис. євро на рік не підлягають оподаткуванню — це важливе послаблення для маркетплейсів і невеликих продавців», — підкреслили у Bolt.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада 10 березня відхилила законопроєкт щодо оподаткування доходів через цифрові платформи, який набрав лише 168 голосів за необхідної кількості у 226 голосів;

Кабінет міністрів 30 березня ухвалив та вніс до Верховної Ради новий законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу та закону про банки та банківську діяльність щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи» (№ 15111). Згідно з ним, доходи від послуг з надання в оренду нерухомого майна та транспортних засобів; особистих послуг та продажу товарів, отримані фізичною особою через цифрові платформи на суму до 834 розмірів мінімальної заробітної плати (приблизно 7,2 млн грн станом на 2026 рік), оподатковуватимуться за ставкою 5% замість поточної ставки податку на доходи фізичних осіб 18%. Для цього необхідно відкрити спеціальний рахунок для такої діяльності та повідомити його оператору цифрової платформи, який згідно із законопроєктом буде податковим агентом;

законопроєктом також встановлено, що дохід фізичної особи — продавця від реалізації товарів через платформи не включається до оподатковуваного доходу у разі, якщо його загальна сума за звітний рік не перевищує еквівалент 2 тис. євро. При цьому відсутня вимога відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а підзвітний продавець має право використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкритті для власних потреб;

представники платформи OLX вважають необхідним у випадку продажу товарів переглянути норму про обов’язковість статусу податкового агентства для оператора цифрової платформи, бо така вимога відсутня у європейському законодавстві.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.