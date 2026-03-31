Банкір року: хто отримав це звання на FinAwards-2026 Сьогодні 09:00

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Серед головних номінацій — «Банкір року», де традиційно відзначають лідера банківської індустрії. Цьогоріч за це звання боролися 11 кандидатів.

Як обирали переможця

У номінації за звання банкіра року були представлені топменеджери банків (голови правлінь або заступники голів правлінь), під чиїм керівництвом у 2025 році банк досяг значних якісних показників у розвитку.

Це звання лідера, чиє бачення й енергія визначає курс цілої установи, а його вплив виходить далеко за межі одного банку, адже саме такі особистості створюють майбутнє фінансової системи.

Хто переміг і що про нього відомо

голова правління ПУМБ Сергій Черненко. За результатами голосування, зі значним відривом від інших кандидатів банкіром року за версією FinAwards-2026 став

Голова правління ПУМБ Сергій Черненко, www.facebook.com

До слова, вперше Черненко отримав це звання ще у 2019 році, а пізніше був нагороджений ним і у 2021 2024 та 2025 роках.

Трохи біографії цьогорічного переможця:

Сергій Черненко закінчив Донецький національний технічний університет за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини і менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;

розпочав роботу в банку в 1997 році з посади спеціаліста Центрального управління оцінки ризиків;

у квітні 2011 року Сергій Черненко був призначений першим заступником Голови Правління, а в лютому 2012 року також обіймав посаду фінансового директора (CFO) ПУМБ;

у жовтні 2012 року Сергій Черненко був призначений Наглядовою радою ПУМБ на посаду Голови Правління банку.

Під керівництвом Черненка ПУМБ став одним з найбільших приватних банків України і стабільно входить до топ-10. Це підтверджують такі показники банку:

у 2025 році ПУМБ отримав 8,05 млрд грн чистого прибутку, активи зросли до 165 млрд грн, власний капітал — до 32,4 млрд грн;

загальний кредитний портфель збільшився до 98,1 млрд грн, депозити — до 190,6 млрд грн;

мобільний застосунок ПУМБ входить до топ-4 за користуванням, має 2,5 млн активних користувачів на місяць та 81% максимальних оцінок;

з 2022 року банк сплатив 16,6 млрд грн податків та інвестував понад 1,1 млрд грн у соціальні проєкти.

