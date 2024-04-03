Банкір року: хто став найкращим за версією FinAwards-2024 — Finance.ua

Банкір року: хто став найкращим за версією FinAwards-2024 Сьогодні 19:00 — Кредит&Депозит

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

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Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Банкір року

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Банкір року». Це почесне звання під час церемонії надають фахівцеві, який володіє винятковими лідерськими якостями та стратегічним баченням, сприяючи підвищенню ефективності банківського сектору.

Голові Правління ПУМБ Сергію Черненку. У 2024 році нагороду «Банкір року» було присуджено

Свою кар'єру Черненко пов’язав із ПУМБ, почавши роботу в банку у 1997 році з посади спеціаліста Центрального управління оцінки ризиків. У 2005 році став начальником Центрального управління ризиків і увійшов до складу Правління ПУМБ.

У лютому 2006 року Сергій Черненко був запрошений на позицію члена Наглядової ради ПУМБ, яку займав до березня 2008 року.

З вересня 2008 року — заступник Голови Правління ПУМБ. У квітні 2011 року Сергій Черненко призначений першим заступником Голови Правління, а в лютому 2012 року також обійняв посаду фінансового директора (CFO) ПУМБ.

У жовтні 2012 року Сергій Черненко був призначений Наглядовою радою ПУМБ на посаду Голови Правління банку.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні та Payforce — група компаній, яка є розробником комплексних фінтех-рішень з забезпеченням повного циклу розробки, підтримки, токенізації та надання трансакційних сервісів вже понад 9 років.

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