ДМС для бізнесу: які страхові компанії визнано кращими

Голова Правління ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» Мачей Шишко отримав нагороду від керівниці відділу турботи про клієнтів Finance.ua та Minfin.com.ua Дар'ї Сатко
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Серед номінацій важливу роль відіграла «Найкращий продукт страхової компанії: ДМС для бізнесу», яка відображає лідерів у рішеннях для корпоративного страхування здоров’я.

Які СК стали лідерами

3 місце — ARX. Корпоративна програма ДМС ARX охоплює малий, середній, великий і змішаний бізнес (від 10 осіб).
  • У 2025 році застраховано 22 045 співробітників у межах 91 корпоративного договору.
  • Покриття охоплює швидку, стаціонарну й амбулаторну допомогу, стоматологію, онкологію, профогляди, вагітність і пологи, страхування дітей, COVID-19, ментальне здоров’я, пасивні воєнні ризики та відшкодування витрат за кордоном під час воєнного стану.
  • Страхова сума — від 100 до 500 тис. грн.
  • Мережа — 16 350 медичних закладів і аптек по всій Україні.
  • Доступні телемедичні консультації 24/7 і застосунок MyARX.
  • Середній час узгодження — 30−60 хв.
  • Рівень використання — 33%, оцінка задоволеності — 4,8 з 5.
2 місце — СК «Інго». Корпоративна програма ДМС СК «Інго» охоплює всі сегменти бізнесу та забезпечує комплексний медичний захист співробітників по всій Україні.
  • У 2025 році програмою скористались 68 тис. застрахованих у межах 520 договорів.
  • Покриття включає амбулаторну та стаціонарну допомогу, невідкладні стани, лабораторну й інструментальну діагностику, стоматологію, профілактичні програми, підтримку ментального здоров’я та критичні захворювання.
  • Загальна страхова сума сягає 500 тис. грн.
  • Мережа налічує понад 14 тис. медичних і аптечних закладів.
  • Доступна телемедицина 24/7, мобільний застосунок і особистий кабінет.
  • Середній час узгодження та організації медикаментів — до 30 хвилин.
  • Рівень використання програми — 70%, пролонгація договорів — 87%.
1 місце — ПрАТ СК «ПЗУ Україна». Корпоративний продукт ДМС орієнтований на змішаний бізнес.
  • Станом на кінець 2025 року було застраховано 18 878 співробітників у межах 18 262 корпоративних договорів.
  • Покриття включає екстрену та стаціонарну допомогу (планову й невідкладну), амбулаторну діагностику, медикаменти, стоматологію, профілактичні огляди, офтальмологію та критичні захворювання.
  • Партнерська мережа охоплює 12 586 медичних закладів і аптек по всій Україні.
  • Доступні телемедицина, мобільний застосунок і підтримка 24/7.
  • Середній час узгодження — до 1 години.
  • Рівень пролонгації договорів — 80%, що підтверджує високу задоволеність корпоративних клієнтів.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
