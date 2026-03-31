Де взяти найдешевший кредит — рейтинг МФО за версією FinAwards-2026

Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Олександр Бойко вручив нагороду директору з маркетингу Credit Kasa Віталію Соловйову

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Відзнаки отримали і представники номінації «Найдешевший кредит МФО».

Як обирали переможця

Переможців у категорії «Найдешевший кредит МФО» визначали на основі рейтингу онлайн-кредитів із найнижчими ставками, який готують наші колеги із порталу «Мінфін». До цього рейтингу потрапляють лише компанії, що пропонують новим клієнтам кредити з мінімальними відсотками.

Під час дослідження враховують ключові фактори, які важливі для споживачів:

термін кредиту;

суму позики;

прозорість умов;

зручність і різноманітність каналів комунікації.

Хто переміг

А замкнула трійку МФО із найдешевшими позиками КредитБокс.

CreditPlus. «Срібло» забрав торішній переможець, компанія

Цього року перемога дісталася CreditKasa.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.