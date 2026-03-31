0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Індексація страхових виплат: коли українці отримають підвищення

Особисті фінанси
66
Пенсійний фонд України повідомив про початок виплати проіндексованих щомісячних страхових виплат у квітні 2026 року. Йдеться про виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, а також особам, які мають право на такі виплати у разі смерті потерпілого.
Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Як відбувається індексація

Щороку з 1 березня проводиться автоматичний перерахунок страхових виплат. Індексація здійснюється з урахуванням рівня інфляції та зростання середньої заробітної плати в Україні.
У 2026 році коефіцієнт підвищення становить 1,121 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року № 236.

Коли виплатять підвищені суми

З урахуванням механізму нарахування, виплати здійснюються з наступного місяця після їх призначення.
Таким чином, проіндексовані виплати за березень будуть перераховані отримувачам у квітні.
Максимальне збільшення виплати внаслідок індексації не може перевищувати 2 595 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
ІндексаціяІндексація пенсійПенсійний фонд
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems