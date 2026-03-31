Індексація страхових виплат: коли українці отримають підвищення Сьогодні 09:43 — Особисті фінанси

Пенсійний фонд України повідомив про початок виплати проіндексованих щомісячних страхових виплат у квітні 2026 року. Йдеться про виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, а також особам, які мають право на такі виплати у разі смерті потерпілого.

Про це повідомляється на сайті ПФУ.

Як відбувається індексація

Щороку з 1 березня проводиться автоматичний перерахунок страхових виплат. Індексація здійснюється з урахуванням рівня інфляції та зростання середньої заробітної плати в Україні.

У 2026 році коефіцієнт підвищення становить 1,121 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року № 236.

Коли виплатять підвищені суми

З урахуванням механізму нарахування, виплати здійснюються з наступного місяця після їх призначення.

Таким чином, проіндексовані виплати за березень будуть перераховані отримувачам у квітні.

Максимальне збільшення виплати внаслідок індексації не може перевищувати 2 595 грн.

