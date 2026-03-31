Індексація страхових виплат: коли українці отримають підвищення
Пенсійний фонд України повідомив про початок виплати проіндексованих щомісячних страхових виплат у квітні 2026 року. Йдеться про виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, а також особам, які мають право на такі виплати у разі смерті потерпілого.
Про це повідомляється на сайті ПФУ.
Як відбувається індексація
Щороку з 1 березня проводиться автоматичний перерахунок страхових виплат. Індексація здійснюється з урахуванням рівня інфляції та зростання середньої заробітної плати в Україні.
У 2026 році коефіцієнт підвищення становить 1,121 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року № 236.
Коли виплатять підвищені суми
З урахуванням механізму нарахування, виплати здійснюються з наступного місяця після їх призначення.
Таким чином, проіндексовані виплати за березень будуть перераховані отримувачам у квітні.
Максимальне збільшення виплати внаслідок індексації не може перевищувати 2 595 грн.
