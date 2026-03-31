Найкращі МФО в Україні: кого обирають українці

Директор ТОВ «Авентус Україна» (бренд CreditPlus) Володимир Довгаль із Head of CreditBiz, CreditBiz Salesdoubler Олександром Бойко
27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Однією із найважливіших нагород вечора було оголошення лідерів у категорії «Найкраща МФО».
Ця номінація визначає чемпіонів у дистанційному кредитуванні — тих, хто пропонує найдосконаліший цифровий сервіс на ринку. Цьогоріч на це звання претендувало 20 мікрофінансових організацій.
У номінації були представлені компанії із такими критеріями:
  • видають мікропозики через інтернет без прив’язки до живого офісу;
  • мають ліцензію на видачу кредитів без претензій на відкликання з боку регулятора.

Хто переміг і що про нього відомо

На третій сходинці розташувалася CreditKasa, яка у 2025 році видала 413 947 кредитів. Щодо умов:
  • новим клієнтам доступні кредити строком до 365 днів на суму до 55 тис. грн, для повторних — до 100 тис. грн;
  • ставка для першого кредиту становить від 0,01% до 1% на день, для повторних позик — 1% на день до 180 дня та 0,74% з 181 до 365 дня;
  • реальна річна ставка — від 178,66% до 6 619,47%;
  • оформлення займає близько 1 хвилини, анкета мінімізована до 3 полів або через ідентифікацію через BankID;
  • рішення ухвалюється до 3 хвилин для нових і автоматично для повторних клієнтів;
  • компанія має мобільний застосунок, підтримку 24/7, нагадування через SMS, Viber та email, а також програми реструктуризації зі списанням частини відсотків і поетапним погашенням.
Друге місце у номінації за результатами голосування посіла Moneyveo, яка за 2025 рік видала понад 500 тис. кредитів. Вона пропонує такі умови позик:
  • максимальна сума кредиту для нових і повторних клієнтів — 50 тис. грн зі строком до 20 днів за дисконтною ставкою;
  • процентна ставка для першого кредиту 0,01% на день, для повторних 0,80% на день;
  • реальна річна ставка — до 2 221,34%;
  • рішення про видачу кредиту ухвалюють за 20 секунд, а середній час заповнення заявки — 8 хвилин;
  • компанія пропонує кілька програм реструктуризації без додаткових нарахувань та повну підтримку 24/7 через багатоканальні нагадування.
Очолила цьогорічний рейтинг компанія CreditPlus. У 2025 році вона видала близько 736 тис. кредитів, з них близько 168 тис. за останні 3 місяці року, що підтверджує масштаб і стабільний попит на сервіс. Умови кредитування:
  • для нових клієнтів доступні кредити до 30 тис. грн, повторним — до 50 тис. грн строком від 345 до 365 днів із можливістю самостійно обрати періодичність сплати відсотків від 3 до 30 днів;
  • ставка для першого обраного періоду становить 0,01% на день, надалі застосовується стандартна ставка 1% на день;
  • реальна річна % ставка для нових клієнтів — від 1 244,55% до 3 546,38%, для повторних — до 3 422,24%;
  • оформлення заявки займає близько 10 хвилин із заповненням 23 полів, рішення ухвалюється за 2−5 хвилин;
  • також компанія пропонує індивідуальні програми реструктуризації, а також має мобільний застосунок і систему нагадувань через SMS, email і push-повідомлення.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
