На FinAwards назвали найкращий банк для юридичних осіб Сьогодні 14:06

Керівник з медіапродажів Treeum Ігор Коркішко вручив нагороду «Найкращий банк для юридичних осіб» Євгеніії Забарній – начальниці управління розвитку програм лояльності та утримання клієнтів малого бізнесу

27 березня у Києві відбулася дев’ята церемонія нагородження всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». В рамках премії визначили найкращі банки в номінації «Найкращий банк для юридичних осіб».

Обирали серед 23 учасників у сфері послуг для юридичних осіб.

Трійка переможців

3 місце — Сенс Банк. Умови:

відкриття рахунку для юридичних осіб у Sense Bank безкоштовне, абонплата становить 139 грн на місяць, комісія за обслуговування без руху коштів не стягується протягом перших шести місяців;

безготівкові платежі в межах і за межі банку не тарифікуються;

зняття готівки з бізнес-картки коштує 1% у касі та від 0,8% в АТМ;

зарахування готівки через АТМ Sense Bank і термінали партнерів — без комісії;

доступний овердрафт до 40% середньомісячного обороту з максимальним лімітом до 20 млн грн та ставкою від 18,5% річних.

Банк надає персонального менеджера, повністю дистанційне обслуговування, зарплатні проєкти з автоматичним зарахуванням коштів до 15 хвилин та керування бізнесом через Sense SuperApp.

2 місце — Райффайзен Банк. Умови:

відкриття рахунку для юридичних осіб у Райффайзен Банку безкоштовне;

пакет Business Direct коштує 350 грн на місяць або 200 грн за умови середньомісячного залишку від 50 тис. грн чи наявності кредитної заборгованості від 70 тис. грн;

комісія за відсутність руху коштів не стягується;

перші 25 вихідних платежів на місяць включені у пакет, далі — 2 грн до 100 тис. грн та 12 грн — понад цю суму;

доступний овердрафт до 9,5 млн грн зі ставкою 17,75−19,75% річних.

Банк надає персонального менеджера, повноцінні зарплатні проєкти з автоматичним зарахуванням коштів до 40 хвилин та дистанційне керування через Raiffeisen Business Online.

1 місце — ПУМБ. Умови для юридичних осіб в банку:

поточний рахунок для юридичних осіб у ПУМБ відкривається без додаткової плати;

вартість обслуговування входить у пакет і становить 225 грн на місяць;

платежі в межах банку включені у пакет, за межі банку надається 10 безкоштовних платежів на місяць, далі комісія 3 грн за платіж — до 100 тис. грн і 12 грн — понад цю суму;

зняття готівки з рахунку коштує 1%, зарахування готівки 0,1%, мінімум 10 грн.

Банк пропонує повністю цифровий овердрафт до 5 млн грн з автоматичним рішенням без подання заявки, відсоткова ставка 10% річних і щомісячна комісія 1,5% від максимального дебетового залишку. Зарплатний проєкт входить у пакет.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.