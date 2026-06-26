День фінансів: Apple підвищує ціни на MacBook та iPad, Ryanair змінює правила бронювання, ЄС оновлює правила для українців Сьогодні 17:45

П’ятниця, 26 червня. В Україні тимчасово не працюватиме послуга перенесення мобільних номерів, АМКУ дозволив «Креді Агріколь» придбати Банк «Львів», а захист для українців в ЄС хочуть продовжити до 2028 року, але не для чоловіків мобілізаційного віку.

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Перенесення мобільних номерів

Із 29 червня до 1 липня послуга перенесення мобільних номерів в Україні буде призупинена . Відновлення процесів перенесення номерів буде здійснено з 08:30 02.07.2026. Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» та постачальники електронних комунікаційних послуг мають забезпечити тимчасове призупинення процесів перенесення номерів.

«Креді Агріколь» купить Банк «Львів»

Антимонопольний комітет України надав дозвіл АТ «Креді Агріколь Україна» на набуття контролю над АТ «АКБ «Львів». Йдеться про придбання до 100% акціонерного капіталу банку «Львів».

Про намір придбати до 100% акцій банку «Львів» «Креді Агріколь Україна» повідомив ще у березні 2025 року.

Правила бронювання місць в Ryanair

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про зміну політики розсадження пасажирів, яка стосуватиметься сімей, що подорожують із дітьми. Відтепер дорослі, які подорожують із дітьми та не обирають і не оплачують конкретні місця заздалегідь, отримуватимуть випадково призначене місце без додаткової плати. Завдяки новим правилам сім’ї зможуть заощадити на бронюванні місць.

🏖️ Для українців, які планують подорож за кордон, підготовка до відпустки має починатися не лише з купівлі квитків і бронювання готелів. У непередбачуваних умовах сьогодення варто вивчити всі можливі ризики, які можуть призвести до невиїзду. У новій статті розповімо, що варто знати про страхування рейсів та турів:

Ціни на техніку Apple

Компанія Apple підвищила ціни на всі комп’ютери Mac, планшети iPad, домашні пристрої та гарнітуру Vision Pro. Таке рішення в Apple пояснили зростанням витрат через дефіцит чипів пам’яті та накопичувачів. На тлі новин акції Apple подешевшали на 6,1% до 275,15 долара.

Перехід на новий стандарт КЕП

Повний перехід на новий стандарт криптографічного захисту «Купина» відбудеться 1 вересня 2026 року. Перехід на новий стандарт відбуватиметься поступово, старі КЕП продовжать діяти. Електронні підписи залишатимуться чинними до завершення строку дії їхніх сертифікатів. Терміново перевипускати ключі не потрібно.

Вартість оренди квартир та будинків

Дані OLX Нерухомість свідчать , що на ринку оренди однокімнатних квартир лідирує Запорізька область, де медіанна ціна збільшилася на 60% і становить 8 000 гривень. Серед двокімнатних та трикімнатних квартир — Харківська область. Медіанна вартість двокімнатної квартири тут зросла майже на 85% і становить 12 000 гривень, а трикімнатної майже на 67% і становить 15 000 грн.

Станом на травень 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Києві становила 110 тис. грн на місяць. Це на 16% більше, ніж у травні 2025 року. Серед передмість найбільше зростання зафіксували у Білогородці на 95%, до 97 тис. грн.

Тимчасовий захист для українців

Європейська Комісія запропонувала продовжити дію тимчасового захисту українців на території країн Євросоюзу ще на рік. Однак, там запропонували не надавати його новоприбулим чоловікам призовного віку.

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаєрті заявив , що відмова у тимчасовому захисті окремим категоріям громадян на підставі узагальнених критеріїв викликає питання щодо дотримання прав людини.

Ринок праці в Україні

Кількість вакансій для людей з інвалідністю в Україні за рік зросла на 17%. Позитивна динаміка спостерігається і щодо рівня оплати праці. Так, медіанна заробітна плата у вакансіях, доступних для людей з інвалідністю, у травні 2026 року становила 26,4 тис. грн. Це на 26% більше порівняно з травнем 2025 року.

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, Україні доведеться не лише повертати своїх громадян з-за кордону, а й залучати іноземних фахівців, оскільки без цього буде складно забезпечити стале економічне зростання. Він висловив переконання, що за належних умов демографічну ситуацію можна поступово покращити.

Відмітимо, що попри швидкий розвиток штучного інтелекту, чимало професій залишаються поза зоною ризику. Найстійкішими до автоматизації є спеціальності, де потрібні фізична присутність і живе спілкування з людьми.

Кінець безоплатного проїзду

Під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, традиційно призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, яка запроваджена тільки на час навчального року. Натомість учні можуть скористатися пільговими умовами — знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту.

Також із 1 липня до 31 серпня буде призупинено право на безоплатний проїзд курсантів вищих військових навчальних закладів, які користуються цією пільгою протягом навчального року.

За словами експертів, вартість поїздок на таксі в Україні може зрости через, зокрема, ціну пального та кількість водіїв на лінії.

Рейтинг українських університетів

Оприлюднено щорічний рейтинг закладів вищої освіти України за показниками даних наукометричної бази Scopus. Найвищий індекс серед українських вишів має Київський національний університет ім. Шевченка.

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