Кінець безоплатного проїзду: як столичним школярам заощадити на поїздках влітку Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Громадський транспорт у Києві

Під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, традиційно призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, яка запроваджена тільки на час навчального року.

Про це нагадали у КМДА.

Натомість учні можуть скористатися пільговими умовами — знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту.

Які є пільгові проїзні для учнів

Для учнів денної форми навчання доступні такі варіанти пільгових проїзних:

325 грн — безлімітний проїзний на місяць;

162,50 грн — безлімітний проїзний на другу половину місяця;

72,50 грн — проїзний на 46 поїздок на місяць;

97,50 грн — проїзний на 62 поїздки на місяць;

143,75 грн — проїзний на 92 поїздки на місяць;

192,50 грн — проїзний на 124 поїздки на місяць.

Школярі також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому випадку знижка 75% не застосовується.

Також із 1 липня до 31 серпня буде призупинено право на безоплатний проїзд курсантів вищих військових навчальних закладів, які користуються цією пільгою протягом навчального року.

Придбати пільговий проїзний можна:

у застосунку Київ Цифровий;

у терміналах самообслуговування;

на сайті КП «ГІОЦ»;

у застосунку EasyPay.

Раніше ми повідомляли, що КМДА пропонує з 15 липня підняти вартість проїзду у Києві до 30 грн. Там кажуть, що реальна вартість проїзду має становити 44 грн у наземному транспорті та 64 грн у метрополітені.

на 6 місяців. Цей час потрібен, щоб влада розробила механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів. Також профспілки вважають обґрунтованим тариф у 20 грн (відповідно до рівня зростання мінімалки). Водночас київська міська рада профспілок наполягає на відтермінуванні підвищення цін на проїзд у столиці щонайменшеЦей час потрібен, щоб влада розробила механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів. Також профспілки вважають обґрунтованим(відповідно до рівня зростання мінімалки).

Проєкт розпорядження про встановлення нових тарифів на проїзд у Києві зараз проходить необхідні етапи погодження, тож остаточного рішення ще нема.

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