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Кінець безоплатного проїзду: як столичним школярам заощадити на поїздках влітку

Особисті фінанси
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Громадський транспорт у Києві
Громадський транспорт у Києві
Під час літніх канікул, із 1 липня до 31 серпня, традиційно призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів, яка запроваджена тільки на час навчального року.
Про це нагадали у КМДА.
Натомість учні можуть скористатися пільговими умовами — знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту.

Які є пільгові проїзні для учнів

Для учнів денної форми навчання доступні такі варіанти пільгових проїзних:
  • 325 грн — безлімітний проїзний на місяць;
  • 162,50 грн — безлімітний проїзний на другу половину місяця;
  • 72,50 грн — проїзний на 46 поїздок на місяць;
  • 97,50 грн — проїзний на 62 поїздки на місяць;
  • 143,75 грн — проїзний на 92 поїздки на місяць;
  • 192,50 грн — проїзний на 124 поїздки на місяць.
Школярі також можуть придбати разові поїздки на учнівський квиток, однак у такому випадку знижка 75% не застосовується.
Також із 1 липня до 31 серпня буде призупинено право на безоплатний проїзд курсантів вищих військових навчальних закладів, які користуються цією пільгою протягом навчального року.
Придбати пільговий проїзний можна:
  • у застосунку Київ Цифровий;
  • у терміналах самообслуговування;
  • на сайті КП «ГІОЦ»;
  • у застосунку EasyPay.
Раніше ми повідомляли, що КМДА пропонує з 15 липня підняти вартість проїзду у Києві до 30 грн. Там кажуть, що реальна вартість проїзду має становити 44 грн у наземному транспорті та 64 грн у метрополітені.
Водночас київська міська рада профспілок наполягає на відтермінуванні підвищення цін на проїзд у столиці щонайменше на 6 місяців. Цей час потрібен, щоб влада розробила механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів. Також профспілки вважають обґрунтованим тариф у 20 грн (відповідно до рівня зростання мінімалки).
Проєкт розпорядження про встановлення нових тарифів на проїзд у Києві зараз проходить необхідні етапи погодження, тож остаточного рішення ще нема.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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