Кінець безоплатного проїзду: як столичним школярам заощадити на поїздках влітку

Раніше ми повідомляли, що КМДА пропонує з 15 липня підняти вартість проїзду у Києві до 30 грн. Там кажуть, що
реальна вартість проїзду має становити 44 грн у наземному транспорті та 64 грн у метрополітені.
Водночас київська міська рада профспілок наполягає на відтермінуванні підвищення цін на проїзд у столиці щонайменше на 6 місяців. Цей час потрібен, щоб влада розробила механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів. Також профспілки вважають обґрунтованим тариф у 20 грн (відповідно до рівня зростання мінімалки).
Проєкт розпорядження про встановлення нових тарифів на проїзд у Києві зараз проходить необхідні етапи погодження, тож остаточного рішення ще нема.