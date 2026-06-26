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В Україні призупиняють послугу перенесення мобільних номерів

Технології&Авто
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Смартфон у руках
Смартфон у руках
Із 29 червня до 1 липня послуга перенесення мобільних номерів в Україні буде призупинена.
Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Що про це відомо

Комісія схвалила розпорядження від 24.06.2026 щодо тимчасового призупинення процесів перенесення номерів з 08:30 29.06.2026 по 17:30 01.07.2026.
Відновлення процесів перенесення номерів буде здійснено з 08:30 02.07.2026.
Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» та постачальники електронних комунікаційних послуг мають забезпечити тимчасове призупинення процесів перенесення номерів.
Ідеться про ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Тримоб», ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», ТОВ «Лайкамобайл Україна».
Постачальники електронних комунікаційних послуг мають поінформувати абонентів про тимчасове призупинення процесів перенесення номерів.

Міграція мобільного номера

Раніше ми повідомляли, що у травні 2020 року в Україні запрацювала послуга зміни мобільного оператора з можливістю зберегти свій номер — MNP (Mobile Number Portability).
Послуга зміни оператора зі збереженням номера безкоштовна. Скористатися нею можуть лише зареєстровані користувачі мобільного зв’язку. Зареєструвати за собою номер можна, заповнивши заявку на сайті оператора або прийшовши в центр обслуговування абонентів з паспортом і кодом. Інструкція, як перевести свій номер до іншого оператора.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КиївстарLifecellVodafone
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