0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінцифри назвало дату повного переходу на новий стандарт КЕП

76
З 1 вересня 2026 року нові КЕП генеруватимуть за новим стандартом
З 1 вересня 2026 року нові КЕП генеруватимуть за новим стандартом
Повний перехід на новий стандарт криптографічного захисту «Купина» відбудеться 1 вересня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Для звичайних користувачів міграція інфраструктури пройде повністю непомітно, а цифрові дані українців отримають надійніший захист від кіберзагроз», — сказано в повідомленні.

Що зміниться для громадян і бізнесу

Перехід на новий стандарт відбуватиметься поступово, без одномоментного відключення застарілих криптографічних алгоритмів.
Старі КЕП продовжать діяти. Електронні підписи залишатимуться чинними до завершення строку дії їхніх сертифікатів. Терміново перевипускати ключі не потрібно.
Документи не втратять чинності. Усі файли, підписані раніше, збережуть свій юридичний статус.
Читайте також
Сервіси розпізнаватимуть старі підписи. Інформаційні системи використовуватимуть попередні алгоритми для перевірки вже створених документів, а нові операції поступово переводитимуть на стандарт «Купина».
Нові ключі отримають посилений захист. Із 1 вересня 2026 року всі нові сертифікати КЕП генеруватимуться виключно за новим, значно стійкішим алгоритмом.

Як підготуватися до переходу

Міністерство рекомендує бізнесу та розробникам заздалегідь перевірити готовність своїх систем до роботи з новим стандартом «Купина».
Зокрема, варто переконатися, що програмне забезпечення підтримує новий алгоритм, а також уточнити у постачальників або служб технічної підтримки інформаційних систем строки впровадження відповідних оновлень.
Місце для вашої реклами
«Вчасне налаштування програм гарантує, що з 1 вересня ваші бізнес-процеси, сервіси та електронні послуги працюватимуть стабільно і без жодних зупинок», — підсумували в Мінцифри.
📢 Не пропускайте важливе — долучайтеся до каналу Finance.ua в Телеграмі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems