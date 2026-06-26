Мінцифри назвало дату повного переходу на новий стандарт КЕП Сьогодні 11:28

З 1 вересня 2026 року нові КЕП генеруватимуть за новим стандартом

Повний перехід на новий стандарт криптографічного захисту «Купина» відбудеться 1 вересня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Для звичайних користувачів міграція інфраструктури пройде повністю непомітно, а цифрові дані українців отримають надійніший захист від кіберзагроз», — сказано в повідомленні.

Що зміниться для громадян і бізнесу

Перехід на новий стандарт відбуватиметься поступово, без одномоментного відключення застарілих криптографічних алгоритмів.

Старі КЕП продовжать діяти. Електронні підписи залишатимуться чинними до завершення строку дії їхніх сертифікатів. Терміново перевипускати ключі не потрібно.

Документи не втратять чинності. Усі файли, підписані раніше, збережуть свій юридичний статус.

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Сервіси розпізнаватимуть старі підписи. Інформаційні системи використовуватимуть попередні алгоритми для перевірки вже створених документів, а нові операції поступово переводитимуть на стандарт «Купина».

Нові ключі отримають посилений захист. Із 1 вересня 2026 року всі нові сертифікати КЕП генеруватимуться виключно за новим, значно стійкішим алгоритмом.

Як підготуватися до переходу

Міністерство рекомендує бізнесу та розробникам заздалегідь перевірити готовність своїх систем до роботи з новим стандартом «Купина».

Зокрема, варто переконатися, що програмне забезпечення підтримує новий алгоритм, а також уточнити у постачальників або служб технічної підтримки інформаційних систем строки впровадження відповідних оновлень.

«Вчасне налаштування програм гарантує, що з 1 вересня ваші бізнес-процеси, сервіси та електронні послуги працюватимуть стабільно і без жодних зупинок», — підсумували в Мінцифри.

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