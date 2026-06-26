Мінцифри назвало дату повного переходу на новий стандарт КЕП

Сервіси розпізнаватимуть старі підписи. Інформаційні системи використовуватимуть попередні алгоритми для перевірки вже створених документів, а нові операції поступово переводитимуть на стандарт «Купина».
Нові ключі отримають посилений захист. Із 1 вересня 2026 року всі нові сертифікати КЕП генеруватимуться виключно за новим, значно стійкішим алгоритмом.
Як підготуватися до переходу
Міністерство рекомендує бізнесу та розробникам заздалегідь перевірити готовність своїх систем до роботи з новим стандартом «Купина».
Зокрема, варто переконатися, що програмне забезпечення підтримує новий алгоритм, а також уточнити у постачальників або служб технічної підтримки інформаційних систем строки впровадження відповідних оновлень.