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Антимонопольний комітет дозволив «Креді Агріколь» придбати Банк «Львів»

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Дозвільні документи
Дозвільні документи
Антимонопольний комітет України надав дозвіл АТ «Креді Агріколь Україна» на набуття контролю над АТ «АКБ «Львів».
Про це йдеться у рішенні АМКУ від 25 червня.
Йдеться про придбання до 100% акціонерного капіталу банку «Львів».
Про намір придбати до 100% акцій банку «Львів» «Креді Агріколь Україна» повідомив ще у березні 2025 року. У «Креді Агріколь Україна» раніше зазначали, що придбання банку «Львів» дозволить зміцнити позиції фінансової установи у Західній Україні, а також посилити присутність у сегменті малого та середнього бізнесу й аграрному секторі.
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Після погодження Антимонопольного комітету угода отримала ще один необхідний етап для завершення.

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  • Crédit Agricole Ukraine — дочірня компанія, що повністю належить Crédit Agricole S.A.
  • Банк має головний офіс у Києві, 137 відділень по всій країні та 2200 співробітників.
  • Банк обслуговує 380 000 клієнтів.
За матеріалами:
Діло
Креді Агріколь БанкБанки України
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