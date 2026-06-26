Антимонопольний комітет дозволив «Креді Агріколь» придбати Банк «Львів» Сьогодні 11:12

Дозвільні документи

Антимонопольний комітет України надав дозвіл АТ «Креді Агріколь Україна» на набуття контролю над АТ «АКБ «Львів».

Про це йдеться у рішенні АМКУ від 25 червня.

Йдеться про придбання до 100% акціонерного капіталу банку «Львів».

Про намір придбати до 100% акцій банку «Львів» «Креді Агріколь Україна» повідомив ще у березні 2025 року. У «Креді Агріколь Україна» раніше зазначали, що придбання банку «Львів» дозволить зміцнити позиції фінансової установи у Західній Україні, а також посилити присутність у сегменті малого та середнього бізнесу й аграрному секторі.

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Після погодження Антимонопольного комітету угода отримала ще один необхідний етап для завершення.

Про Crédit Agricole Ukraine

Crédit Agricole Ukraine — дочірня компанія, що повністю належить Crédit Agricole S.A.

Банк має головний офіс у Києві, 137 відділень по всій країні та 2200 співробітників.

Банк обслуговує 380 000 клієнтів.

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