Антимонопольний комітет дозволив «Креді Агріколь» придбати Банк «Львів»
Про Crédit Agricole Ukraine
- Crédit Agricole Ukraine — дочірня компанія, що повністю належить Crédit Agricole S.A.
- Банк має головний офіс у Києві, 137 відділень по всій країні та 2200 співробітників.
- Банк обслуговує 380 000 клієнтів.
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