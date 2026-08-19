День фінансів: нові пенсії для українців, 54 млрд грн чистого прибутку банків, рішення ВР Сьогодні 17:38

У середу, 19 серпня, НАБУ та САП викрили організацію, яка легалізувала 150 млн грн для внесення застави у справі «Мідас», ВР ухвалила закони щодо зміни виплат по інвалідності та щодо укриттів.

150 млн грн для внесення застави у справі «Мідас»

НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб. Всі деталі тут.

Також розпочато перші міжнародні розслідування за запитами іноземних регуляторів.

Рішення ВР

19 серпня ВР в першому читанні ухвалила законопроєкт , який передбачає важливі зміни щодо доступу до укриттів і посилення вимог до їхнього утримання.

Також ухвалено законопроєкт , який підвищує виплати та посилює соціальні гарантії для родин з дітьми з інвалідністю, а також дорослих, які мають інвалідність з дитинства.

Також Рада підтримала новий Митний кодекс.

Загальні податкові канікули для бізнесу

Не можна запровадити загальні податкові канікули для бізнесу, оскільки податкові надходження необхідні для фінансування оборони. При цьому для компаній, які постраждали від російських обстрілів, уже передбачено окремі механізми підтримки.

54 млрд грн чистого прибутку

Українська банківська система за перше півріччя 2026 року отримала 108,57 млрд грн прибутку до оподаткування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс на 9% — тоді банки заробили 100,06 млрд грн.

При цьому НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінкомпаній.

Нові пенсії для українців

має забезпечувати захист людини після досягнення певного віку. У 2027 році уряд планує перейти на нову модель пенсійної системи. Про це йдеться у Програмі діяльності Кабінету міністрів, повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. Базова виплатамає забезпечувати захист людини після досягнення певного віку.

Кадровий голод відступає

Український бізнес у липні дещо рідше скаржився на нестачу працівників, однак проблема нікуди не зникла. Водночас компанії продовжують підвищувати зарплати, а витрати на сировину та матеріали знову різко зросли.

Нерухомість залишається одним з небагатьох активів, навколо якого суперечки не вщухають десятиліттями. Одні власники впевнені, що житло краще продати, а прибуток інвестувати у щось нове. Інші вважають, що нерухомість має «працювати» протягом років та приносити стабільний дохід.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.