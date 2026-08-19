Банки України отримали 54 млрд грн чистого прибутку — хто заробив найбільше Сьогодні 11:03

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Українська банківська система за перше півріччя 2026 року отримала 108,57 млрд грн прибутку до оподаткування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс на 9% — тоді банки заробили 100,06 млрд грн.

Однак після сплати податків від цієї суми залишилося майже вдвічі менше. Сукупний чистий прибуток 59 банків становив 54,07 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот

За шість місяців 2026 року банки нарахували 54,5 млрд грн податку на прибуток. Це понад половину їхнього прибутку до оподаткування. Для порівняння, роком раніше податкові витрати становили 21,99 млрд грн, або близько 22% прибутку до оподаткування.

Хто заробив найбільше

Основна частина чистого прибутку банківської системи припала на 10 найприбутковіших установ. Вони разом отримали 47,68 млрд грн, тобто 88% від загального результату.

До цієї десятки увійшли:

три державні банки,

п’ять банків з іноземним капіталом,

два банки з приватним капіталом.

ПриватБанк, який після сплати податків заробив 24,56 млрд грн. Це близько 45% усього чистого прибутку банківської системи. Лідером став державний, який після сплати податків заробив 24,56 млрд грн. Це близько 45% усього чистого прибутку банківської системи.

Як розподілився прибуток між банками з різним капіталом

Загалом п’ять державних банків отримали 32,46 млрд грн чистого прибутку — 60% від результату всіх банків. Їхні витрати на податок на прибуток за цей період склали 33,5 млрд грн.

Банки з іноземним капіталом за перше півріччя отримали 11,91 млрд грн чистого прибутку. Це 22% від загального показника банківської системи. На податок на прибуток вони спрямували 11,14 млрд грн.

Із 15 банків цієї групи 13 завершили півріччя з прибутком — разом вони заробили 11,95 млрд грн. Натомість Правекс Банк та Перехідний банк ЮТЕ Банк отримали сукупний збиток у розмірі 43 млн грн.

Банки з приватним капіталом зафіксували 9,7 млрд грн чистого прибутку, а їхні витрати на податок на прибуток становили 9,87 млрд грн. Із 30 банків цієї групи 9 завершили перше півріччя зі збитками — загалом на 161,78 млн грн. Решта установ разом заробили 9,86 млрд грн.

При цьому 72% прибутку банків із приватним капіталом сформували лише дві установи. Універсал Банк, на базі якого працює monobank , отримав 3,85 млрд грн, а ПУМБ — 3,12 млрд грн.

Кількість державних банків протягом року також змінилася. На початку 2026-го їх було сім, однак у лютому НБУ визнав неплатоспроможними Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк, які раніше були націоналізовані.

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У квітні Мотор-Банку відкликали ліцензію, і наразі триває процедура його ліквідації. Того ж місяця Перший інвестиційний банк придбала європейська фінтех-компанія UAB Zen. com, бенефіціаром якої є громадянин Польщі Давід Каміл Рожек, зазначає Опендатабот. Після докапіталізації банк відновив платоспроможність і повноцінну роботу та перейшов до групи банків із приватним капіталом.

Водночас суттєва різниця в податкових витратах банків пояснюється підвищеною ставкою податку на прибуток. У 2023 році для банків тимчасово встановили ставку 50% на прибуток за цей рік. Таку саму норму згодом застосували і до прибутків за 2024 рік. У 2025 році ставка становила 25%, а у 2026-му банки знову мають сплачувати 50% податку на прибуток.

тиск на фінансову систему України посилюється. Зокрема, через податкове навантаження на банківський сектор. Ставка податку на прибуток банків у розмірі 50%, за оцінкою регулятора, обмежує можливості банків накопичувати капітал і брати участь у фінансуванні відбудови України. Раніше у Нацбанку заявляли , щоЗокрема, черезСтавка податку на прибуток банків у розмірі 50%, за оцінкою регулятора, обмежує можливості банків накопичувати капітал і брати участь у фінансуванні відбудови України.

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