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Тиск на фінансову систему України наростає — НБУ

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Будівля банку
Будівля банку
Фінансова система України залишається стійкою, однак тиск на неї посилюється. У Національному банку оцінюють ймовірність масштабних системних ризиків як помірну, водночас вказуючи на низку факторів, які можуть створювати додаткові загрози для економіки, бюджету та банківського сектору.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на звіт НБУ про фінансову стабільність за перше півріччя 2026 року.
За її даними, українські банки наразі мають достатні запаси ліквідності та капіталу. Частка непрацюючих кредитів знизилася до найнижчого рівня за 15 років, а корпоративне кредитування демонструє найшвидші темпи зростання за понад 15 років — річний приріст гривневого кредитного портфеля перевищує 30%.
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Економічна ситуація та податки створюють додаткові ризики

Водночас макроекономічна ситуація в Україні залишається складною. За даними, наведеними депутаткою, реальний ВВП у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,6%. Крім того, НБУ знизив прогноз зростання економіки на 2026 рік із 1,8% до 1,3%.
Очікується також прискорення інфляції — до 9,4% на кінець року. Високим залишається і дефіцит державного бюджету через значні оборонні видатки.
Ключовим стабілізатором для фінансової системи залишається міжнародне фінансування. НБУ попереджає, що відхилення графіка надходження міжнародної допомоги від запланованого може створити істотні ризики для бюджету, валютного курсу та міжнародних резервів.
Окремо Нацбанк виділяє податкове навантаження на банківський сектор. Ставка податку на прибуток банків у розмірі 50%, за оцінкою регулятора, обмежує можливості банків накопичувати капітал і брати участь у фінансуванні відбудови України. Водночас чиста рентабельність капіталу банків може знизитися до 22%.
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«Больова точка, яку окремо виділяє НБУ — надмірне оподаткування банків», — зазначила Василевська-Смаглюк.
Раніше ми повідомляли, що податок на прибуток банків у розмірі 50% банківський сектор у 2023 році сприйняв із розумінням як разовий вимушений крок, зважаючи на «неринкову природу» прибутку в той період. Однак продовження цієї практики в нинішніх умовах створює ризики для подальшого розширення кредитування та здатності банків підтримувати економіку під час війни й повоєнної відбудови.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки України
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