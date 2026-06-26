Вакансій більше, зарплати вищі: як змінюється ринок праці для людей з інвалідністю

Кількість вакансій для людей з інвалідністю в Україні за рік зросла на 17%, а медіанні зарплати в таких пропозиціях підвищилися на 26%.
Про це свідчать результати дослідження OLX Робота.
У травні 2026 року на платформі було розміщено 13 135 вакансій, відкритих для людей з інвалідністю. Для порівняння, у травні 2025 року таких пропозицій налічувалося 11 225. Таким чином, за рік кількість вакансій для людей з інвалідністю збільшилася на 17%.
«Через дефіцит кадрів бізнес розуміє важливість інклюзивного підходу до найму. Йдеться не лише про створення рівних можливостей, а й про формування середовища, де працівник може реалізувати свій професійний потенціал. Дані показують, що роботодавці все частіше оцінюють кандидатів передусім за навичками, досвідом та професійними компетенціями. Зростання кількості вакансій для людей з інвалідністю та конкурентний рівень зарплат на таких позиціях свідчать про поступову зміну підходів роботодавців», — зазначила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.
Зміни медіанних зарплат за рік
Позитивна динаміка спостерігається і щодо рівня оплати праці. Так, медіанна заробітна плата у вакансіях, доступних для людей з інвалідністю, у травні 2026 року становила 26,4 тис. грн. Це на 26% більше порівняно з травнем 2025 року.
Топ вакансій для людей з інвалідністю з найвищими зарплатами
Найвищу медіанну зарплату серед таких вакансій пропонували штукатурам — 80 тис. грн, що на 23% більше, ніж у цій же професії по ринку загалом (65 тис. грн).
Далі в рейтингу:
фасадники — 75 тис. грн проти 57 тис. грн по ринку (+32%);
муляри — 73,3 тис. грн проти 57,5 тис. грн (+27%);
далекобійники — 60 тис. грн проти 58,8 тис. грн (+2%);
стоматологи — 60 тис. грн проти 32,5 тис. грн (+85%);
рихтувальники — 56,3 тис. грн проти 50 тис. грн (+13%);
монтажники — 50 тис. грн проти 35 тис. грн (+43%);
автомаляри — 50 тис. грн проти 37,8 тис. грн (+32%);
маляри — 50 тис. грн проти 35,9 тис. грн (+39%);
автоелектрики — 50 тис. грн проти 42,5 тис. грн (+18%).
Загалом результати дослідження свідчать про поступове посилення інклюзивності українського ринку праці.
Роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для людей з інвалідністю, а рівень оплати праці в таких пропозиціях продовжує зростати.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що компанії дедалі частіше говорять про нестачу працівників, але водночас не поспішають залучати тих, хто міг би частково закрити вакансії. Йдеться, зокрема, про ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.
34,9% компаній взагалі не працюють із темою інклюзивності та безбар’єрності. Це на 8 відсоткових пунктів більше, ніж торік. При цьому кількість роботодавців, які системно займаються реінтеграцією військових, зменшилася з 43% до 30%. Частка компаній, що працевлаштовують людей з інвалідністю, також трохи скоротилася — до 48%, свідчать дані Grc.ua.