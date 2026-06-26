Вакансій більше, зарплати вищі: як змінюється ринок праці для людей з інвалідністю Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Результати дослідження свідчать про поступове посилення інклюзивності українського ринку праці

Кількість вакансій для людей з інвалідністю в Україні за рік зросла на 17%, а медіанні зарплати в таких пропозиціях підвищилися на 26%.

Про це свідчать результати дослідження OLX Робота

У травні 2026 року на платформі було розміщено 13 135 вакансій, відкритих для людей з інвалідністю. Для порівняння, у травні 2025 року таких пропозицій налічувалося 11 225. Таким чином, за рік кількість вакансій для людей з інвалідністю збільшилася на 17%.

«Через дефіцит кадрів бізнес розуміє важливість інклюзивного підходу до найму. Йдеться не лише про створення рівних можливостей, а й про формування середовища, де працівник може реалізувати свій професійний потенціал. Дані показують, що роботодавці все частіше оцінюють кандидатів передусім за навичками, досвідом та професійними компетенціями. Зростання кількості вакансій для людей з інвалідністю та конкурентний рівень зарплат на таких позиціях свідчать про поступову зміну підходів роботодавців», — зазначила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

Зміни медіанних зарплат за рік

Позитивна динаміка спостерігається і щодо рівня оплати праці. Так, медіанна заробітна плата у вакансіях, доступних для людей з інвалідністю, у травні 2026 року становила 26,4 тис. грн. Це на 26% більше порівняно з травнем 2025 року.

Топ вакансій для людей з інвалідністю з найвищими зарплатами

Найвищу медіанну зарплату серед таких вакансій пропонували штукатурам — 80 тис. грн, що на 23% більше, ніж у цій же професії по ринку загалом (65 тис. грн).

Далі в рейтингу:

фасадники — 75 тис. грн проти 57 тис. грн по ринку (+32%);

муляри — 73,3 тис. грн проти 57,5 тис. грн (+27%);

далекобійники — 60 тис. грн проти 58,8 тис. грн (+2%);

стоматологи — 60 тис. грн проти 32,5 тис. грн (+85%);

рихтувальники — 56,3 тис. грн проти 50 тис. грн (+13%);

монтажники — 50 тис. грн проти 35 тис. грн (+43%);

автомаляри — 50 тис. грн проти 37,8 тис. грн (+32%);

маляри — 50 тис. грн проти 35,9 тис. грн (+39%);

автоелектрики — 50 тис. грн проти 42,5 тис. грн (+18%).

Загалом результати дослідження свідчать про поступове посилення інклюзивності українського ринку праці.

Роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для людей з інвалідністю, а рівень оплати праці в таких пропозиціях продовжує зростати.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що компанії дедалі частіше говорять про нестачу працівників, але водночас не поспішають залучати тих, хто міг би частково закрити вакансії. Йдеться, зокрема, про ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

34,9% компаній взагалі не працюють із темою інклюзивності та безбар’єрності. Це на 8 відсоткових пунктів більше, ніж торік. При цьому кількість роботодавців, які системно займаються реінтеграцією військових, зменшилася з 43% до 30%. Частка компаній, що працевлаштовують людей з інвалідністю, також трохи скоротилася — до 48%, свідчать дані Grc.ua.

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