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Рейтинг українських університетів за показниками Scopus 2026 року (інфографіка)

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Рейтинг українських університетів за показниками Scopus 2026 року (інфографіка)
Рейтинг українських університетів за показниками Scopus 2026 року (інфографіка)
Оприлюднено щорічний рейтинг закладів вищої освіти України за показниками даних наукометричної бази Scopus.
Результати рейтингу засновано на показниках цитування наукових статей, опублікованих закладами вищої освіти або їхніми фахівцями.
Рейтинг створений за результатами наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2026 року.

Лідери

Рейтинг українських університетів за показниками Scopus 2026 року (інфографіка)
Згідно з результатами рейтингу 2026 року найвищий індекс Гірша серед українських вишів має Київський національний університет ім. Шевченка.
Друге місце рейтингу Scopus цьогоріч посідає Харківський національний університет ім. Каразіна. На третій позиції — Сумський державний університет.
Четверту сходинку рейтингу обійняв Львівський національний університет ім. Франка.
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На п’ятому місці рейтингу найбільш цитованих освітніх закладів розташувався Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського».
Шосту сходинку рейтингу Scopus цього року посів Одеський національний університет ім. Мечникова.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького обійняв сьому позицію рейтингу.
Восьме місце має Національний університет «Львівська політехніка», а девʼяте — Карпатський національний університет ім. Стефаника.
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Замикає першу десятку рейтингу українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus Чернівецький національний університет ім. Федьковича.
Рейтинг українських університетів за показниками Scopus 2026 року (інфографіка)
Повний список дивіться за посиланням.
Раніше Finance.ua писав, що вартість навчання в українських університетах стрімко зросла на 60% за останні 4 роки. Найбільше подорожчання зафіксували саме у 2025 році.
За даними дослідження, середня вартість навчання зростала щороку.
  • У 2022 році — 19 171 грн,
  • у 2023 — 21 591 грн,
  • у 2024 — 25 347 грн,
  • у 2025 році досягла 30 798 грн.
Найдорожчі: стоматологія, медицина, міжнародні відносини і право, ІТ та мистецтво.
Такожми писали про найдорожчі та найдешевші спеціальності у ВНЗ України.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Освіта
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