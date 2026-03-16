День фінансів: 84% Угоди про асоціацію з ЄС, естонський банк в Україні, 1500 грн допомоги Сьогодні 17:35

У подеділок, 16 березня, стало відомо, що в Україні починає працювати естонський IuteBank, а в «Дії» тестують сервіс фіксації втрати роботи через війну.

Естонський IuteBank в Україні

Створений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб перехідний банк IuteBank («Юте Банк»), сформований на базі неплатоспроможного АТ «РВС Банк», завершив процес врегулювання та виходить на банківський ринок України.

Також стало відомо, що найбільший банк Італії зробив пропозицію про купівлю Commerzbank.

Вступ України в ЄС

Україна вже цього тижня отримає усі бенчмарки від Єврокомісії, виконання яких відкриває вступ до Євросоюзу. Про це розповів віце-прем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка. Він припустив, що угоду про вступ України до ЄС теоретично можна підписати ще до повного виконання всіх вимог. За його словами, такий крок можливий орієнтовно у 2027 році.

Також 16 березня, опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік. Україна досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Деталі тут

1500 грн допомоги у квітні

Міністерство соціальної політики готує програму одноразової грошової підтримки для найуразливіших категорій населення. У квітні українцям планують нарахувати додаткову виплату у розмірі 1500 грн.

У «Дії» тестують новий сервіс

Війна позбавила багатьох українців роботи та стабільного доходу. Щоб зафіксувати ці втрати для майбутніх репарацій, «Дія» запускає запис на бета-тест нової категорії міжнародного Реєстру збитків.

Водночас у столиці бракує понад 4200 людей , щоб повністю укомплектувати штат комунальних служб.

При цьому українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я.

🤔До речі, існують різноманітні способи отримати оплату за товар чи послугу, яку надаєте клієнту. Якщо це магазин, може бути готівкова оплата через касу або безготівкова через POS-термінал. Якщо це фірма, оплата може надходити у вигляді переказу на рахунок за реквізитами (IBAN).

😎Які варіанти вигідніші для бізнесу, а які — ні, і чому? На ці та багато інших питань ми знайшли відповіді у нашій статті:

На кого нині орієнтується столична первинка

Київська первинка зорієнтувалася на середній клас — 25 ЖК із 39 (а це близько 63%) позиціонуються, як житло комфорт-класу. Така тенденція відображає зміну попиту на нове житло.

Валюта в касах банків

Електрогенерація

До наступної зими обсяг генерації електроенергії в Україні збільшиться щонайменше на 1,5 ГВт, її переважно спрямують на забезпечення потреб критичної інфраструктури.

А от виручка продавців пального в Україні зросла до 178 млрд грн.

