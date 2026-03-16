«Мотор-Банк» і «ПІН Банк» мають 11 потенційних покупців

За «Мотор-Банк» і «ПІН Банк» можуть змагатися 11 інвесторів

Активами неплатоспроможних «Мотор-Банку» та «ПІН Банку» зацікавилися вже 11 потенційних інвесторів, серед яких є один іноземний. Йдеться про можливу купівлю банків або їхніх активів.

Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай під час зустрічі з журналістами, пише Укрінформ

За її словами, конкурс для пошуку інвесторів оголосили 23 лютого. Спочатку інтерес проявили три банки, однак після додаткових зустрічей з потенційними покупцями кількість зацікавлених значно зросла.

Наразі серед претендентів — 5 банків і 6 небанківських фінансових установ, зокрема один європейський небанк.

«У нас ніколи такого аншлагу не було. Деякі інвестори подалися одразу на два банки», — зазначила Білай.

Назви претендентів у Фонді офіційно не розкривають. Водночас у медіа серед потенційних покупців раніше згадували:

«Асвіо Банк»;

«Таскомбанк»;

«Індустріалбанк»;

фінансову компанію EasyPay;

лізингову компанію «Еска Капітал».

За словами Білай, більший інтерес інвестори проявляють до «ПІН Банку», хоча «Мотор-Банк» може виглядати привабливішим з точки зору банківського регулювання.

Також відомо, що Фонд гарантування вирішив продовжити строк подання пропозицій до 20 березня 2026 року. Причина — кілька претендентів ще проходять обов’язкову попередню перевірку в Національному банку.

Що відомо про банки

Раніше ми писали, що 19 лютого 2026 року Фонд гарантування визнав банкрутами АТ «Перший Інвестиційний Банк» та АТ «Мотор-Банк» після рішення НБУ віднести їх до категорії неплатоспроможних. Також ми повідомляли , що наступного дня у банках ввели тимчасову адміністрацію.

З 12 березня 2026 року Фонд почав виплачувати кошти вкладникам обох банків.

За даними НБУ, на початок 2026 року:

«Мотор-Банк» займав 56 місце за активами серед 60 банків України (379,2 млн грн);

«ПІН Банк» — 59 місце (212,7 млн грн).

Збитки банків за 2025 рік становили 16,3 млн грн і 63,2 млн грн відповідно.

