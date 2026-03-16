«Мотор-Банк» і «ПІН Банк» мають 11 потенційних покупців
Активами неплатоспроможних «Мотор-Банку» та «ПІН Банку» зацікавилися вже 11 потенційних інвесторів, серед яких є один іноземний. Йдеться про можливу купівлю банків або їхніх активів.
Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай під час зустрічі з журналістами, пише Укрінформ.
За її словами, конкурс для пошуку інвесторів оголосили 23 лютого. Спочатку інтерес проявили три банки, однак після додаткових зустрічей з потенційними покупцями кількість зацікавлених значно зросла.
Наразі серед претендентів — 5 банків і 6 небанківських фінансових установ, зокрема один європейський небанк.
«У нас ніколи такого аншлагу не було. Деякі інвестори подалися одразу на два банки», — зазначила Білай.
Назви претендентів у Фонді офіційно не розкривають. Водночас у медіа серед потенційних покупців раніше згадували:
- «Асвіо Банк»;
- «Таскомбанк»;
- «Індустріалбанк»;
- фінансову компанію EasyPay;
- лізингову компанію «Еска Капітал».
За словами Білай, більший інтерес інвестори проявляють до «ПІН Банку», хоча «Мотор-Банк» може виглядати привабливішим з точки зору банківського регулювання.
Також відомо, що Фонд гарантування вирішив продовжити строк подання пропозицій до 20 березня 2026 року. Причина — кілька претендентів ще проходять обов’язкову попередню перевірку в Національному банку.
Що відомо про банки
Раніше ми писали, що 19 лютого 2026 року Фонд гарантування визнав банкрутами АТ «Перший Інвестиційний Банк» та АТ «Мотор-Банк» після рішення НБУ віднести їх до категорії неплатоспроможних. Також ми повідомляли, що наступного дня у банках ввели тимчасову адміністрацію.
З 12 березня 2026 року Фонд почав виплачувати кошти вкладникам обох банків.
За даними НБУ, на початок 2026 року:
- «Мотор-Банк» займав 56 місце за активами серед 60 банків України (379,2 млн грн);
- «ПІН Банк» — 59 місце (212,7 млн грн).
Збитки банків за 2025 рік становили 16,3 млн грн і 63,2 млн грн відповідно.
