У «Дії» тестують сервіс фіксації втрати роботи через війну: хто може подати заяву

Війна позбавила багатьох українців роботи та стабільного доходу. Щоб зафіксувати ці втрати для майбутніх репарацій, «Дія» запускає запис на бета-тест нової категорії міжнародного Реєстру збитків — A3.4 «Втрата оплачуваної роботи».
Хто може подати заяву

Стати тестувальником нової послуги можуть українці, які працювали або були самозайнятими особами в Україні і втратили роботу з 24 лютого 2022 року через війну.
Подати заяву можуть:
  • Наймані працівники (за трудовим договором чи контрактом).
  • Фахівці, що працювали за цивільно-правовими договорами (ЦПХ).
  • Самозайняті особи.
  • Особи, що працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.
Для участі в тестуванні знадобляться РНОКПП та електронна пошта: частину інформації система підтягне з електронних реєстрів, а решту потрібно внести вручну. Долучайтеся до тестування за посиланням.
Раніше ми писали, що у застосунку «Дія» з’явився окремий фільтр для пошуку відділень мережі Power Banking. Завдяки новій функції користувачі можуть швидко знайти на мапі банківські відділення, які працюють під час відключень електроенергії.
Також у «Дії» дозволили бронювати працівників із порушенням військового обліку. 13 березня, на порталі «Дія» запрацювала можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих компаній бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку.
Запуск цієї можливості дозволить підприємствам оборонного сектору швидше залучати фахівців до роботи та забезпечувати безперервність виробничих процесів, важливих для обороноздатності країни.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Також за темою
Також за темою
