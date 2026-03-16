У «Дії» тестують сервіс фіксації втрати роботи через війну: хто може подати заяву Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

Війна позбавила багатьох українців роботи та стабільного доходу. Щоб зафіксувати ці втрати для майбутніх репарацій, «Дія» запускає запис на бета-тест нової категорії міжнародного Реєстру збитків — A3.4 «Втрата оплачуваної роботи».

Про це йдеться в повідоленні «Дія».

Хто може подати заяву

Стати тестувальником нової послуги можуть українці, які працювали або були самозайнятими особами в Україні і втратили роботу з 24 лютого 2022 року через війну.

Подати заяву можуть:

Наймані працівники (за трудовим договором чи контрактом).

Фахівці, що працювали за цивільно-правовими договорами (ЦПХ).

Самозайняті особи.

Особи, що працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Для участі в тестуванні знадобляться РНОКПП та електронна пошта: частину інформації система підтягне з електронних реєстрів, а решту потрібно внести вручну. Долучайтеся до тестування за посиланням

Раніше ми писали , що у застосунку «Дія» з’явився окремий фільтр для пошуку відділень мережі Power Banking. Завдяки новій функції користувачі можуть швидко знайти на мапі банківські відділення, які працюють під час відключень електроенергії.

Також у «Дії» дозволили бронювати працівників із порушенням військового обліку. 13 березня, на порталі «Дія» запрацювала можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих компаній бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку.

Запуск цієї можливості дозволить підприємствам оборонного сектору швидше залучати фахівців до роботи та забезпечувати безперервність виробничих процесів, важливих для обороноздатності країни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.