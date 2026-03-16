Еквайринг для ФОП: коли POS-термінал вигідніший за перекази на рахунок

Існують різноманітні способи отримати оплату за товар чи послугу, яку надаєте клієнту. Якщо це магазин, може бути готівкова оплата через касу або безготівкова через POS-термінал. Якщо це фірма, оплата може надходити у вигляді переказу на рахунок за реквізитами (IBAN). А що робити, якщо, наприклад, ви організували інтернет-магазин?

Які варіанти вигідніші для бізнесу, а які — ні, і чому? На ці та багато інших питань ми знайшли відповіді.

Для початку розберемо, що таке еквайринг і які є варіанти отримати оплати.

Торговий еквайринг-це послуга, яка дозволяє приймати до оплати усі типи карток платіжних систем Visa, MasterCard, «Простір», зокрема з використанням Apple Pay та Google Pay.

В наш час розрахунки карткою стали дуже поширеним способом оплати для багатьох покупців, тому без еквайрингу будь-яка торгова точка або інтернет-магазин просто втрачає клієнтів.

Банки пропонують клієнтам сучасні рішення:

POS-термінали для встановлення в торговій точці;

віртуальні термінали в смартфоні для мобільного використання;

різноманітні платіжні рішення для торгівлі в інтернеті.

Розглянемо ці варіанти більш детально.

POS-термінали

Класичний POS-термінал — це окремий фізичний платіжний пристрій з вбудованим принтером для чеків, який встановлюється в торговій точці, може інтегруватися з касовою/комп'ютерною технікою та підтримує приймання карток усіма способами — чип, магнітна смуга чи NFC, тобто безконтактна оплата.

Зараз банки пропонують клієнтам сучасні POS-термінали відомих світових виробників, що працюють під операційною системою Android. Наприклад, àбанк пропонує своїм клієнтам моделі з сенсорним екраном з мобільним зв’язком та Wi-Fi, акумулятором таких відомих виробників, як Ingenico, Verifone, Pax.

Класичний POS-термінал зазвичай використовується у стаціонарних точках продажу, де наявний значний потік операцій. Це найпоширеніший вид термінала. У того ж àбанк 88,5% клієнтів використовують саме звичайний POS-термінал.

POS-термінал часто використовується спільно з касовим інтегратором, який об’єднує облікову систему з програмним реєстратором розрахункових операцій (пРРО). Банки пропонують клієнтам інтеграцію з різними програмними комплексами:

PayKit;

Cashalot;

CheckBox;

SM-POS;

СмартКаса;

ВчасноКаса

та інші.

Скільки коштує для клієнта використання у роботі POS-терміналу? Це залежить від кожного конкретного банку.

Наприклад, у ПриватБанк вартість торгового еквайрингу складає 1,3% відсотка від суми операції плюс 400 гривень щомісячної плати за обслуговування. У àбанк вартість торгового еквайрингу ­- 1,7% відсотка від суми операції плюс 500 гривень щомісячної плати за обслуговування. Проте за наявності стабільного обсягу операцій від 100 тис. гривень на місяць àбанк може індивідуально підійти до визначення тарифу у разі звернення клієнта.

Ощадбанк клієнтам пропонують кілька різних тарифних планів. Разом із цим щомісячна плата за обслуговування може становити (залежно від обраного тарифного плану. — Ред.) від 400 до 1,4 тис. гривень на місяць. За перевищення базового обсягу розрахунків за операціями банк бере додатково 1,3% від суми операцій.

Термінал у смартфоні

Термінал у смартфоні (Tap to Phone)-це програмне рішення для використання на власному смартфоні з модулем NFC, яке дозволяє приймати безконтактні платежі без використання окремого обладнання та без можливості друку фізичного чека.

Термінал у смартфоні орієнтований на мобільний і переважно малий бізнес. У випадку використання власного пристрою (смартфону) тариф на послугу зазвичай не містить щомісячної абонплати (300−500 грн як у терміналах, що надаються банками) — тому з погляду витрат, «термінал в смартфоні» є більш економним.

Зазвичай термінал у смартфоні використовується разом з касовим інтегратором. Кошти у випадку використання термінала у смартфоні зараховуються на рахунок клієнта на наступний день після проведення оплати.

Скільки коштує для клієнта використання у роботі термінала у смартфоні? У ПриватБанк така послуга коштуватиме 1,3% від суми операцій. Такий самий тариф — 1,3% від суми операцій беруть і в monobank

У àбанк-1,2% від суми операцій для карток українських банків. Це найнижчий тариф на банківському ринку для цієї послуги.

QR-еквайринг

Ще одним зручним способом розрахунків для ФОП є так званий QR-еквайринг, який дозволяє приймати оплату скануванням QR-коду або дистанційно через посилання (без NFC) з карток будь-яких банків платіжних систем Visa, MasterCard, «Простір», а також Apple Pay та Google Pay. Для користування QR-еквайрингом потрібен лише смартфон з встановленим програмним забезпеченням.

Зарахування коштів на рахунок юрособи чи ФОП відбувається наступного дня. Оплата за QR-кодом набуває все більшої популярності в українських кафе та ресторанах.

Деякі банки пішли далі у цьому напрямку. Так, monobank розробив цілий сервіс Expirenza by mono для ресторанів, кафе та інших закладів, що дозволяє відвідувачам через QR-код переглядати меню, оплачувати рахунок (зокрема Apple/Google Pay), залишати чайові та відгуки без участі офіціанта. Комісія за приймання таких платежів у monobank складає 1,3% від суми з усіх карток українських банків та 2% з карток іноземних банків.

У вищезгадуваного àбанк плата за послугу QR-еквайринга складає 1,2% від успішної операції з українських карток та 2% з карток іноземних банків. Також береться фіксована щомісячна абонентська плата з кожного термінала: 100 грн у разі обсягу операцій до 10 тис. гривень/місяць і лише 1 грн, якщо обсяг операцій перевищує 10 тис. гривень/місяць. Водночас зарахування коштів від проведених операцій — вже наступного дня до 9:00.

Інтернет-еквайринг

Усе більше компаній переносять свій бізнес (повністю або частково) до інтернету. Так зараз працюють:

провайдери мобільного зв’язку та інтернету;

сфера різноманітних послуг;

сервіси доставки їжі;

маркетплейси і різноманітні торгові майданчики;

МФО та страхові компанії;

продаж у соцмережах та месенджерах (наприклад, у Інстаграм) тощо.

Робота інтернет-еквайрингу базується на введенні реквізитів платіжної картки (можна використовувати картки українських та іноземних банків платіжних систем Visa, MasterCard, «Простір» — Ред.) або оплату шляхом використання Apple Pay чи Google Pay.

Інтернет-еквайринг зазвичай не вимагає щомісячної фіксованої абонентської плати. А от комісія з кожного платежу відрізняється залежно від банка.

Так, у ПриватБанк під час використання системи LiqPay комісія становить 1,5% від суми платежу. monobank бере 1,3% від суми платежу з українських та 2%-з карток іноземних банків. У àбанк плата за інтернет-еквайринг складає 1,2% від суми успішної операції з українських карток та 2% для іноземних карток.

Висновок

Українські банки надають підприємцям широкий інструментарій, здатний задовольнити будь-які потреби і зробити бізнес зручним та комфортним. Залишається лише зважити свої нагальні потреби та обрати той варіант, який максимально підходить саме вашому бізнесу.

