0 800 307 555
Еквайринг для ФОП: коли POS-термінал вигідніший за перекази на рахунок

Фінтех і Картки
POS-термінал
POS-термінал
Існують різноманітні способи отримати оплату за товар чи послугу, яку надаєте клієнту. Якщо це магазин, може бути готівкова оплата через касу або безготівкова через POS-термінал. Якщо це фірма, оплата може надходити у вигляді переказу на рахунок за реквізитами (IBAN). А що робити, якщо, наприклад, ви організували інтернет-магазин?
Які варіанти вигідніші для бізнесу, а які — ні, і чому? На ці та багато інших питань ми знайшли відповіді.
Для початку розберемо, що таке еквайринг і які є варіанти отримати оплати.
Торговий еквайринг-це послуга, яка дозволяє приймати до оплати усі типи карток платіжних систем Visa, MasterCard, «Простір», зокрема з використанням Apple Pay та Google Pay.
В наш час розрахунки карткою стали дуже поширеним способом оплати для багатьох покупців, тому без еквайрингу будь-яка торгова точка або інтернет-магазин просто втрачає клієнтів.
Банки пропонують клієнтам сучасні рішення:
  • POS-термінали для встановлення в торговій точці;
  • віртуальні термінали в смартфоні для мобільного використання;
  • різноманітні платіжні рішення для торгівлі в інтернеті.
Розглянемо ці варіанти більш детально.

POS-термінали

Класичний POS-термінал — це окремий фізичний платіжний пристрій з вбудованим принтером для чеків, який встановлюється в торговій точці, може інтегруватися з касовою/комп'ютерною технікою та підтримує приймання карток усіма способами — чип, магнітна смуга чи NFC, тобто безконтактна оплата.
Зараз банки пропонують клієнтам сучасні POS-термінали відомих світових виробників, що працюють під операційною системою Android. Наприклад, àбанк пропонує своїм клієнтам моделі з сенсорним екраном з мобільним зв’язком та Wi-Fi, акумулятором таких відомих виробників, як Ingenico, Verifone, Pax.
Класичний POS-термінал зазвичай використовується у стаціонарних точках продажу, де наявний значний потік операцій. Це найпоширеніший вид термінала. У того ж àбанк 88,5% клієнтів використовують саме звичайний POS-термінал.
<i>Джерело: àбанк</i>
Джерело: àбанк
POS-термінал часто використовується спільно з касовим інтегратором, який об’єднує облікову систему з програмним реєстратором розрахункових операцій (пРРО). Банки пропонують клієнтам інтеграцію з різними програмними комплексами:
  • PayKit;
  • Cashalot;
  • CheckBox;
  • SM-POS;
  • СмартКаса;
  • ВчасноКаса
та інші.
Скільки коштує для клієнта використання у роботі POS-терміналу? Це залежить від кожного конкретного банку.
Наприклад, у ПриватБанк вартість торгового еквайрингу складає 1,3% відсотка від суми операції плюс 400 гривень щомісячної плати за обслуговування. У àбанк вартість торгового еквайрингу ­- 1,7% відсотка від суми операції плюс 500 гривень щомісячної плати за обслуговування. Проте за наявності стабільного обсягу операцій від 100 тис. гривень на місяць àбанк може індивідуально підійти до визначення тарифу у разі звернення клієнта.
В Ощадбанк клієнтам пропонують кілька різних тарифних планів. Разом із цим щомісячна плата за обслуговування може становити (залежно від обраного тарифного плану. — Ред.) від 400 до 1,4 тис. гривень на місяць. За перевищення базового обсягу розрахунків за операціями банк бере додатково 1,3% від суми операцій.

Термінал у смартфоні

Термінал у смартфоні (Tap to Phone)-це програмне рішення для використання на власному смартфоні з модулем NFC, яке дозволяє приймати безконтактні платежі без використання окремого обладнання та без можливості друку фізичного чека.
Термінал у смартфоні орієнтований на мобільний і переважно малий бізнес. У випадку використання власного пристрою (смартфону) тариф на послугу зазвичай не містить щомісячної абонплати (300−500 грн як у терміналах, що надаються банками) — тому з погляду витрат, «термінал в смартфоні» є більш економним.
Зазвичай термінал у смартфоні використовується разом з касовим інтегратором. Кошти у випадку використання термінала у смартфоні зараховуються на рахунок клієнта на наступний день після проведення оплати.
Скільки коштує для клієнта використання у роботі термінала у смартфоні? У ПриватБанк така послуга коштуватиме 1,3% від суми операцій. Такий самий тариф — 1,3% від суми операцій беруть і в monobank.
У àбанк-1,2% від суми операцій для карток українських банків. Це найнижчий тариф на банківському ринку для цієї послуги.

QR-еквайринг

Ще одним зручним способом розрахунків для ФОП є так званий QR-еквайринг, який дозволяє приймати оплату скануванням QR-коду або дистанційно через посилання (без NFC) з карток будь-яких банків платіжних систем Visa, MasterCard, «Простір», а також Apple Pay та Google Pay. Для користування QR-еквайрингом потрібен лише смартфон з встановленим програмним забезпеченням.
Зарахування коштів на рахунок юрособи чи ФОП відбувається наступного дня. Оплата за QR-кодом набуває все більшої популярності в українських кафе та ресторанах.
Деякі банки пішли далі у цьому напрямку. Так, monobank розробив цілий сервіс Expirenza by mono для ресторанів, кафе та інших закладів, що дозволяє відвідувачам через QR-код переглядати меню, оплачувати рахунок (зокрема Apple/Google Pay), залишати чайові та відгуки без участі офіціанта. Комісія за приймання таких платежів у monobank складає 1,3% від суми з усіх карток українських банків та 2% з карток іноземних банків.
У вищезгадуваного àбанк плата за послугу QR-еквайринга складає 1,2% від успішної операції з українських карток та 2% з карток іноземних банків. Також береться фіксована щомісячна абонентська плата з кожного термінала: 100 грн у разі обсягу операцій до 10 тис. гривень/місяць і лише 1 грн, якщо обсяг операцій перевищує 10 тис. гривень/місяць. Водночас зарахування коштів від проведених операцій — вже наступного дня до 9:00.

Інтернет-еквайринг

Усе більше компаній переносять свій бізнес (повністю або частково) до інтернету. Так зараз працюють:
  • провайдери мобільного зв’язку та інтернету;
  • сфера різноманітних послуг;
  • сервіси доставки їжі;
  • маркетплейси і різноманітні торгові майданчики;
  • МФО та страхові компанії;
  • продаж у соцмережах та месенджерах (наприклад, у Інстаграм) тощо.
Робота інтернет-еквайрингу базується на введенні реквізитів платіжної картки (можна використовувати картки українських та іноземних банків платіжних систем Visa, MasterCard, «Простір» — Ред.) або оплату шляхом використання Apple Pay чи Google Pay.
Інтернет-еквайринг зазвичай не вимагає щомісячної фіксованої абонентської плати. А от комісія з кожного платежу відрізняється залежно від банка.
Так, у ПриватБанк під час використання системи LiqPay комісія становить 1,5% від суми платежу. monobank бере 1,3% від суми платежу з українських та 2%-з карток іноземних банків. У àбанк плата за інтернет-еквайринг складає 1,2% від суми успішної операції з українських карток та 2% для іноземних карток.

Висновок

Українські банки надають підприємцям широкий інструментарій, здатний задовольнити будь-які потреби і зробити бізнес зручним та комфортним. Залишається лише зважити свої нагальні потреби та обрати той варіант, який максимально підходить саме вашому бізнесу.
За матеріалами:
Finance.ua
