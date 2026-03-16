Виручка продавців пального в Україні зросла до 178 млрд грн Сьогодні 08:33

Загальна виручка компаній, що займаються роздрібною торгівлею пальним в Україні, у 2025 році збільшилася на 19,14 млрд грн порівняно з 2024 роком.

Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl.Market.

Зазначається, що на динаміку виручки у 2025 році, ймовірно, впливала і інфляція пального, яка за підсумками 2025 року становила 6,4%. Таку оцінку раніше оприлюднив Національний банк України у коментарі щодо рівня інфляції за минулий рік.

Загальний обсяг доходів

Сукупний чистий дохід компаній, основним видом діяльності яких є «Роздрібна торгівля пальним» (КВЕД 47.30) у 2025 році склав 178,6 млрд грн. Для порівняння, у 2024 році ця сума становила 159,5 млрд грн.

Отже, за рік виручка зросла на 19,14 млрд грн, або на 12%.

Скільки компаній працює на ринку

Загальна кількість компаній, що не перебувають у процесі припинення, станом на початок 2026 року за цим видом діяльності становить 3354. Із них фінансову звітність за 2025 рік подали 762 компанії.

Регіони-лідери за кількістю компаній

Найбільша концентрація компаній, що подали фінансову звітність, зафіксована у:

Києві та Київській області — 133 компанії (62 у Києві та 71 в області);

Одеській області — 54;

Харківській області — 50;

Львівській області — 47;

Дніпропетровській області — 41;

Черкаській області — 41.

Також на ринок вплинуло нове регулювання. З 1 травня 2025 року в Україні запроваджено обов’язкову частку рідкого біопалива (біокомпонентів) у бензинах — не менше 5%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд готує новий пакет підтримки для населення, який передбачає одноразові виплати для соціально вразливих громадян та кешбек на пальне. Під час заправки на АЗС громадяни зможуть отримувати частину витрачених коштів назад. Розмір компенсації становитиме:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Програма діятиме до 1 травня на тих автозаправних станціях, які приєднаються до ініціативи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.