Україна виконала 84% Угоди про асоціацію з ЄС — звіт за 2025 рік (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Сьогодні, 16 березня, опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік. Україна досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це повідомив Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з посиланням на звіт за 2025 рік.

Документ відображає прогрес України у впровадженні реформ та наближенні законодавства до стандартів ЄС.

За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році.

Де найбільший прогрес

У 2025 році найбільший прогрес у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, досягнуто у таких сферах:

АІ інфографіка finance.ua: прогрес щодо вступу в ЄС

«Це — останній звіт імплементації Угоди про асоціацію. Надалі всі євроінтеграційні зобовʼязання України будуть відображені у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС" — йдеться в повідомленні.

АІ інфографіка finance.ua: де найбільший прогрес

Раніше віце-прем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка розповів , що Україна вже цього тижня отримає усі бенчмарки від Єврокомісії, виконання яких відкриває вступ до Євросоюзу.

За його словами, у відкритті кластеру є і політичний, і фактичний момент. Політичний момент — це коли 27 держав-членів за це голосують. Це таке політичне «таїнство».

Також Качка припустив, що угоду про вступ України до ЄС теоретично можна підписати ще до повного виконання всіх вимог. За його словами, такий крок можливий орієнтовно у 2027 році.

