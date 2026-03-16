Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 14:05 — Валюта

Тиждень продовжує тенденцію гарячої ціни на долар

Упродовж 9−13 березня гривня продовжувала відчутно послаблюватися.

Про це розповіла член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Знову три антирекорди вартості гривні

Темп підвищення минулого тижня був помірніший, загальне підвищення долара за п’ять днів склало 43 копійки, або майже на 1%, тоді як тижнем раніше, — 78 копійок, або ж 1,81%.

Офіційний курс Національного банку був таким:

9 березня — 43,7292 грн/$;

10 березня — 43,8961 грн/$;

11 березня — 43,8627 грн/$;

12 березня — 43,9776 грн/$;

13 березня — 44,1636 грн/$.

Готівковий курс

Готівковий ринок протягом минулого тижня демонстрував помірну тенденцію до посилення попиту на долар із поступовим підвищенням котирувань і невеликими коливаннями в середині тижня. Понеділок і вівторок пройшли відносно спокійно — купівля/продаж трималися близько 43,56−44,18 грн/$ і 43,59−44,21 грн/$ відповідно, що свідчить про поступове зростання попиту. У середу відбулося наступне підвищення до 43,71−44,36 грн/$, а в четвер котирування сягнули піку тижня — 43,89−44,52 грн/$. Тож впродовж тижня покупці фактично «придушували» пропозицію, що підштовхнуло верхні межі діапазону вгору.

Різниця між купівлею і продажем спостерігалася на рівні 62−65 копійок. Легке зниження в п’ятницю (43,85/44,47 грн/$ проти четвергових 43,89/44,52 грн/$) можна розглядати як корекцію після тижневого наростання попиту.

Курс на міжбанку

Міжбанк минулого тижня показав чітку динаміку поступового зміцнення долара з помітними коливаннями.

Понеділок, 9 березня, стартував з мінімуму дня — 43,73 грн/$, протягом дня попит на валюту поступово посилювався та звершився день на 43,96 грн/$.

У вівторок, 10 березня, день розпочався з рівня, трохи нижчого від закриття попереднього дня, — 43,91 грн/$, протягом дня котирування опускалися до 43,83 грн/$, а день завершився на 43,86 грн/$.

На цих самих позначках, що й стало мінімумом дня, розпочалася середа. Через годину після відкриття ринку цього дня котирування сягали 43,95 грн/$, а після 12-ї перетнули психологічну позначку 44 грн/$, досягли максимального рівня 44,22 грн/$, а завершився день на 44,19 грн/$.

Котирування у четвер, 12 березня розпочалися вже з позначки, вищої на 44 грн, — 44,09 грн/$, а закінчися день на 44,09 грн/$. П’ятниця, 13 березня, стартувала з 44,26 грн/$, а підсумувався тиждень на 44,05 грн/$. При цьому денний розкид був між 44,30 грн/$ і 40,04 грн/$. За підсумком тижня чисте підвищення з початку понеділка (43,73 грн/$) до закриття п’ятниці (44,05 грн/$) становило 32 копійки, або приблизно 73%.

Дії регулятора

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 9−13 березня склав $1037,32 млн, що майже на 35% більше за показник минулого тижня — $769,92 млн. Це поки що друга за обсягом цифра з початку року. Більше було у третій декаді січня — 19.01−23.01, коли обсяг інтервенцій склав $1061,60 млн.

Чого очікувати від валюти далі

Упродовж тижня 16−20 березня курс долара в Україні, ймовірно, рухатиметься вгору під впливом одночасно сильних зовнішніх і чутливих внутрішніх чинників, тому на ринку очікується підвищена мінливість. Головними зовнішніми чинниками є проблеми в постачанні енергоносіїв через головні морські коридори, що призвело до підвищення світових цін на нафту. Ця невизначеність створює фоновий тиск на курс, тому в перші дні тижня ринок, швидше за все, відчуватиме додатковий попит на долар.

Паралельно з цим роль регулятора залишатиметься ключовою. Якщо Національний банк України зможе оперативно і помітно наростити пропозицію валюти або направити додаткові операції з підтримки кас банків і міжбанку, це тимчасово зменшить коливання і дозволить ринку відкотитися після різких стрибків. НБУ вже проводив операції з переведення безготівкової валюти в готівку та здійснював інші цільові операції, і дзеркальні дії регулятора у відповідь на дефіцит пропозиції будуть одним із головних чинників, які формуватимуть динаміку у цей період.

Внутрішні фактори

На формування курсу впливатимуть й інші внутрішні фактори. Сезонні та операційні надходження від експортерів визначатимуть базову пропозицію валюти: якщо великі експортні платежі або міжнародна допомога надійдуть вчасно, вони можуть значно пом’якшити тиск. Якщо ж такі надходження будуть відкладені або зменшені, ринок реагуватиме на будь-які новини сильнішими коливаннями.

Крім того, поведінка населення та корпоративних клієнтів у касах — рівень попиту на готівкову валюту — впливатиме через спреди й ліквідність у банках. Підвищений попит у касах зазвичай підсилює короткострокові сплески курсу. Також технічні фактори й поведінка великих маркет-мейкерів визначатимуть амплітуду добових коливань: у періоди незначної пропозиції навіть невеликі за обсягом покупці можуть викликати помітні рухи.

