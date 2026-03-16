Скільки незакритих вакансій у комунальних службах Києва Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Столиці бракує понад 4200 людей, щоб повністю укомплектувати штат комунальних служб.

Такого висновку дійшли аналітики «Слово і діло».

Станом на березень у трьох районах Києва не зайняті більше половини робочих місць у комунальних службах. Ще у двох — бракує більше ніж 40% співробітників.

За даними райадміністрацій, повний штат комунальних працівників Києва нараховує 11 086 осіб. З цієї кількості на сьогодні зайняті лише 6 757 робочих місць, тобто 4 220 вакансій або 39% - не закриті.

Найбільший дефіцит працівників

Найбільше для укомплектування штату бракує комунальників у Дарницькому районі — 59,3% робочих місць залишаються без працівників та Печерському — 58,9%.

Приблизно однаковий брак комунальників у Дніпровському та Солом’янському районах — 44,8% і 45,6% відповідно вільних робочих місць.

Третина штату нині пустує у Голосіївському, Шевченківському та Деснянському районах столиці (32,2%, 31,7%, 30,2% відповідно).

Найбільш укомплектовані райони

Найбільш укомплектовані комунальниками, у порівнянні з іншими районами, Святошинський та Оболонський. У їхніх штатах трохи більше 28% робочих місць поки що без співробітників.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.