0 800 307 555
укр
Скільки незакритих вакансій у комунальних службах Києва

Особисті фінанси
40
Столиці бракує понад 4200 людей, щоб повністю укомплектувати штат комунальних служб.
Такого висновку дійшли аналітики «Слово і діло».
Станом на березень у трьох районах Києва не зайняті більше половини робочих місць у комунальних службах. Ще у двох — бракує більше ніж 40% співробітників.
За даними райадміністрацій, повний штат комунальних працівників Києва нараховує 11 086 осіб. З цієї кількості на сьогодні зайняті лише 6 757 робочих місць, тобто 4 220 вакансій або 39% - не закриті.

Найбільший дефіцит працівників

Найбільше для укомплектування штату бракує комунальників у Дарницькому районі — 59,3% робочих місць залишаються без працівників та Печерському — 58,9%.
Приблизно однаковий брак комунальників у Дніпровському та Солом’янському районах — 44,8% і 45,6% відповідно вільних робочих місць.
Третина штату нині пустує у Голосіївському, Шевченківському та Деснянському районах столиці (32,2%, 31,7%, 30,2% відповідно).

Найбільш укомплектовані райони

Найбільш укомплектовані комунальниками, у порівнянні з іншими районами, Святошинський та Оболонський. У їхніх штатах трохи більше 28% робочих місць поки що без співробітників.
За матеріалами:
Слово і Діло
РоботаКиїв
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems