Скільки незакритих вакансій у комунальних службах Києва
Столиці бракує понад 4200 людей, щоб повністю укомплектувати штат комунальних служб.
Такого висновку дійшли аналітики «Слово і діло».
Станом на березень у трьох районах Києва не зайняті більше половини робочих місць у комунальних службах. Ще у двох — бракує більше ніж 40% співробітників.
За даними райадміністрацій, повний штат комунальних працівників Києва нараховує 11 086 осіб. З цієї кількості на сьогодні зайняті лише 6 757 робочих місць, тобто 4 220 вакансій або 39% - не закриті.
Найбільший дефіцит працівників
Найбільше для укомплектування штату бракує комунальників у Дарницькому районі — 59,3% робочих місць залишаються без працівників та Печерському — 58,9%.
Приблизно однаковий брак комунальників у Дніпровському та Солом’янському районах — 44,8% і 45,6% відповідно вільних робочих місць.
Третина штату нині пустує у Голосіївському, Шевченківському та Деснянському районах столиці (32,2%, 31,7%, 30,2% відповідно).
Найбільш укомплектовані райони
Найбільш укомплектовані комунальниками, у порівнянні з іншими районами, Святошинський та Оболонський. У їхніх штатах трохи більше 28% робочих місць поки що без співробітників.
