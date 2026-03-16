Найбільший банк Італії зробив пропозицію про купівлю Commerzbank Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

Найбільший банк Італії зробив пропозицію про купівлю Commerzbank

Найбільший банк Італії Unicredit зробив добровільну пропозицію про поглинання Commerzbank.

Про це Unicredit повідомив на власному сайті

Плани щодо придбання Commerzbank в Unicredit виношують з осені 2024 року, попри те що керівництво Commerzbank і уряд Німеччини, який володіє приблизно 12% акцій банку, виступали проти.

Unicredit запропонував чинним акціонерам Commerzbank обмін акціями зі співвідношенням 0,485 нових акцій Unicredit за кожну акцію Commerzbank.

Як зазначає Handelsblatt, це відповідає ціні 30,80 євро за акцію, що на 4% вище за закриття минулої п’ятниці, 13 березня. Таким чином, Unicredit оцінює Commerzbank приблизно у 35 мільярдів євро.

Зараз Unicredit вже володіє близько 26% акцій Commerzbank, а з урахуванням інших фінансових інструментів цей показник сягає 29,9%.

Його пропозиція має на меті подолати важливий у німецькому законодавстві поріг у 30%, не отримуючи при цьому контрольного пакета.

Unicredit заявив, що через те, що Commerzbank викуповує власні акції через програму зворотного викупу, італійському банку доводиться постійно продавати акції, щоб механічно не перевищити 30%. З новою пропозицією це більше не буде необхідно, і банк зможе купувати додаткові акції на ринку.

Для необхідного підвищення капіталу, що супроводжує поглинання, Unicredit скличе позачергові збори акціонерів, які мають відбутися не пізніше 4 травня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що італійський банк UniCredit хоче купити частку в німецькому банку Commerzbank у разі провалу переговорів про злиття останнього з Deutsche Bank.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.