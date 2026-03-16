До 5000 злотих штрафу: чому у Польщі краще не купувати бензин «про запас»

Заправка пальним на АЗС

Зростання цін на пальне змушує деяких водіїв купувати бензин «про запас». Проте у Польщі такі дії можуть обернутися штрафами, якщо порушити правила перевезення або зберігання пального.

Про це пише inpoland.

У певних випадках сума штрафу може сягати 5000 злотих, а за серйозні порушення навіть передбачений арешт.

Які правила перевезення пального

Через напружену ситуацію на Близькому Сході ціни на пальне зростають не лише в Польщі. Тому під час перевірок на автозаправках правоохоронці звертають особливу увагу на те, у якій тарі водії перевозять пальне.

Каністри повинні бути сертифікованими та мати спеціальне маркування — зазвичай це знак UN, який розміщується на боковій або нижній частині ємності.

Польське законодавство встановлює такі обмеження:

максимальний об’єм однієї каністри — 60 літрів;

загальна кількість пального в автомобілі не може перевищувати 240 літрів.

Тобто перевозити пальне в одній великій ємності, наприклад у 200-літровій бочці, заборонено.

Крім того, не можна використовувати для цього випадкові ємності — наприклад пляшки після омивача, хімічних засобів або дистильованої води. Такі контейнери можуть пошкоджуватися розчинниками або накопичувати електростатичний заряд, що підвищує ризик займання.

За перевезення пального у несертифікованій тарі передбачений штраф до 3000 злотих, а за перевищення дозволеної кількості — до 2000 злотих.

Де дозволено зберігати бензин

Окремі правила діють і для зберігання пального. Вони встановлені нормами пожежної безпеки.

Максимально допустимі обсяги залежать від місця:

в окремому гаражі площею до 100 м² — до 200 літрів пального;

у гаражі всередині будівлі або на терасі — до 60 літрів.

Водночас у квартирах, підвалах і на балконах зберігати бензин заборонено.

Порушення цих вимог може призвести до штрафу до 5000 злотих, а в окремих випадках — навіть до арешту. Влада наголошує, що зберігання бензину, наприклад у підвалі багатоквартирного будинку, створює серйозну небезпеку для всіх мешканців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.