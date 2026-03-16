До 5000 злотих штрафу: чому у Польщі краще не купувати бензин «про запас»
Зростання цін на пальне змушує деяких водіїв купувати бензин «про запас». Проте у Польщі такі дії можуть обернутися штрафами, якщо порушити правила перевезення або зберігання пального.
Про це пише inpoland.
У певних випадках сума штрафу може сягати 5000 злотих, а за серйозні порушення навіть передбачений арешт.
Які правила перевезення пального
Через напружену ситуацію на Близькому Сході ціни на пальне зростають не лише в Польщі. Тому під час перевірок на автозаправках правоохоронці звертають особливу увагу на те, у якій тарі водії перевозять пальне.
Каністри повинні бути сертифікованими та мати спеціальне маркування — зазвичай це знак UN, який розміщується на боковій або нижній частині ємності.
Польське законодавство встановлює такі обмеження:
- максимальний об’єм однієї каністри — 60 літрів;
- загальна кількість пального в автомобілі не може перевищувати 240 літрів.
Тобто перевозити пальне в одній великій ємності, наприклад у 200-літровій бочці, заборонено.
Крім того, не можна використовувати для цього випадкові ємності — наприклад пляшки після омивача, хімічних засобів або дистильованої води. Такі контейнери можуть пошкоджуватися розчинниками або накопичувати електростатичний заряд, що підвищує ризик займання.
За перевезення пального у несертифікованій тарі передбачений штраф до 3000 злотих, а за перевищення дозволеної кількості — до 2000 злотих.
Де дозволено зберігати бензин
Окремі правила діють і для зберігання пального. Вони встановлені нормами пожежної безпеки.
Максимально допустимі обсяги залежать від місця:
- в окремому гаражі площею до 100 м² — до 200 літрів пального;
- у гаражі всередині будівлі або на терасі — до 60 літрів.
Водночас у квартирах, підвалах і на балконах зберігати бензин заборонено.
Порушення цих вимог може призвести до штрафу до 5000 злотих, а в окремих випадках — навіть до арешту. Влада наголошує, що зберігання бензину, наприклад у підвалі багатоквартирного будинку, створює серйозну небезпеку для всіх мешканців.
