День фінансів: 500 млрд на оборону, 100 млрд грн від «економічного бронювання», підвищення пенсій у 2025 році — Finance.ua

День фінансів: 500 млрд на оборону, 100 млрд грн від «економічного бронювання», підвищення пенсій у 2025 році Сьогодні 17:45

У середу, 18 вересня, Рада підтримала збільшення бюджету на військові потреби, а в Мінцифри розповіли про успіхи ІТ-сектора під час війни.

500 млрд на оборону. Верховна Рада Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт № 11 417 про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.

«економічне бронювання». Водночас, за Відмітимо, що Кабінет Міністрів при розробленні проєкту державного бюджету на 2025 рік не розраховував на так зване. Водночас, за розрахунками Мінекономіки, воно може принести 100 млрд грн додаткових надходжень.

Коаліції дронів. Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів. До речі, українські виробники вперше зможуть взяти участь у тендерах. Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів.

Гендерний розрив у зарплатах. В Україні В Україні стартує інформаційна кампанія «Звісно, зможеш!» для подолання стереотипів щодо професійного розвитку жінок. Мета — зменшити розрив у зарплатах між чоловіками та жінками з 18,6% до 13,6% до 2030 року. За 7 років розрив між зарплатами чоловіків і жінок в Україні скоротився на 7,4%.

Робота у Польщі. Українцям, які шукають роботу у Польщі, Українцям, які шукають роботу у Польщі, варто враховувати середні зарплати у регіонах, адже у деяких воєводствах роботодавці платять відчутно менше, ніж у середньому по країні.

Середні зарплати в Європі суттєво вищі за українські. Тож, зовсім не дивно, що достатня кількість українців виїжджає до Європи на підробіток, а з початком повномасштабного вторгнення ця тенденція набула ще більшого значення. У новому матеріалі Finance.ua вирішив розповісти про те, на скільки саме відчувається різниця, як формується середня зарплата та як вона може змінитися в майбутньому:

Досягнення українського ІТ-сектора під час війни. Як Як свідчать результати дослідження, український ІТ-сектор за два роки повномасштабної війни сплатив 68 млрд грн податків. 38,8 млрд грн донатів отримала українська армія від IT-компаній та співробітників. Кожна 20-а гривня у ВВП країни у 2023 році зароблена ІТ-сектором.

Тренди у кредитуванні. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний заявив , що на сьогодні сформувалися важливі позитивні тренди у кредитуванні. Разом зі зростанням кредитного портфеля поліпшуються й умови кредитування.

докапіталізувати з бюджету. Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова додала , що якщо Верховна Рада запровадить для банківського сектору у 2024 році підвищене оподаткування на рівні 50%, два державні банки не відповідатимуть вимогам до капіталу, і їх доведеться

Ризики купівлі валюти на короткий строк. Банкіри Банкіри не радять купувати валюту по максимальній ціні, «коли є ажіотажний стрибок». Поточна девальвація вища за інфляцію, наближається до процентної ставки за строковими депозитами. Але немає сенсу купувати валюту на короткі терміни, оскільки є різниця між курсом продажу і курсом купівлі.

ситуацію на валютному ринку. Зі свого боку аналітики інвесткомпанії ICU прокоментували

Підвищення пенсій у 2025 році. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила , що підвищення пенсій відбудеться, хоча й буде незначним. На наступний рік запланована індексація та перерахунок балів, що забезпечить збільшення виплат усім пенсіонерам.

2,5 млрд гривень за готель «Україна» в Києві. Сьогодні відбувся онлайн-аукціон з приватизації готелю «Україна», який в центрі столиці. Державний готель «Україна» на Майдані Незалежності в Києві Сьогодні відбувся онлайн-аукціон з приватизації готелю «Україна», який в центрі столиці. Державний готель «Україна» на Майдані Незалежності в Києві продали з аукціону за 2,5 млрд гривень. Торги вперше відбувалися онлайн у системі «Прозорро.Продажі».

Житло в кредит. Дані OLX Дані OLX свідчать , що майже половина опитаних українців поки не планують купувати житло. Близько 15% хочуть придбати протягом наступного року. Серед тих, хто нещодавно придбав нерухомість, 69% обрали квартири, 21,8% - будинки, а 8,4% - «інше» (склади, дачі або земельні ділянки).

перелік категорій заявників на відшкодування. Додамо, що в міжнародному Реєстрі збитків буде розширено

Регіони-лідери з реєстрацій електрокарів. У серпні український автопарк У серпні український автопарк поповнили понад 6,4 тис. авто на електротязі. Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували у Львівській області — 942 од. На другому місці Київ, на третьому — Київська область.

Якраз сьогодні на нашому YouTube-каналі вийшов подкаст про парковки та евакуатори. Цього разу ми поговоримо про наболіле, парковки, евакуатори та штрафмайданчики — справжній головний біль для багатьох водіїв.

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