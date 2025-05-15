День финансов: зарплаты в ВСУ с июня, прогнозы аналитиков, банкиров и населения относительно курса доллара — Finance.ua

День финансов: зарплаты в ВСУ с июня, прогнозы аналитиков, банкиров и населения относительно курса доллара Сегодня 17:38

В четверг, 15 мая, НБУ показал прогнозы аналитиков, банкиров и населения относительно курса доллара, и чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине.

Прогнозы относительно курса.

Как сообщается на сайте НБУ, финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес дали прогнозы относительно роста курса доллара в течение ближайшего года, но все прогнозы становятся более оптимистичными.

Также стало известно, чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине.

В то же время Евросоюз поддержит НБУ в усилении надзора за небанковскими финучреждениями.

Банк блокирует счет.

Большинство украинских банков применяет ограничения в случае нетипичной активности на счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным

Кстати, банки могут смягчить лимиты на Р2Р переводы после создания реестра дропов.

Новые военные облигации.

В приложении «Дія» доступны новые военные облигации, названные в честь временно оккупированных городов. Об этом сообщает пресс-служба «Дія». Добавили еще пять облигаций в приложение.

Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития сектора.

Совет по финансовой стабильности (РФС) одобрил изменения Стратегии развития финансового сектора Украины. Изменения, в частности, связаны с подготовкой к восьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.

Зарплаты в ВСУ с июня.

Основные выплаты включают должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Минимальный размер денежного довольствия в Вооруженных Силах составляет 20 100 грн. Его размер зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

При этом Киев увеличивает расходы на помощь войску еще на 500 млн грн.

В то же время ВР приняла законопроект о ежемесячных денежных выплатах защитникам и членам семей погибших Героев.

А вот коллаборантам ограничат пенсии до прожиточного минимума.

В Международном реестре ущерба появилась новая категория.

Международный реестр ущерба объявил о запуске категории, позволяющей подать заявления о повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества. Эта категория предназначена для владельцев имущества, которые получили повреждение или разрушение недвижимого имущества, используемого не для проживания.

🏦 Finance.ua проанализировал, какое жилье может позволить себе арендовать украинец со средним доходом в крупных городах. Где еще можно снимать и жить комфортно, а где придется экономить, читайте в нашем материале.

Арендаторы в Испании получили новые гарантии.

Закон о новых правилах аренды в Испании официально опубликован и вступает в силу 1 июня 2025 года. Все новые договоры и пролонгации (даже подписанные ранее) автоматически продлеваются на 1 год до 3 лет, если владелец не предоставит обоснованный письменный отказ за 4 месяца до конца срока.

А вот в Германии подорожает аренда жилья. Потому что новые платежки за коммунальные услуги сильно ударят по кошельку квартиросъемщиков.

подорожает аренда жилья. Потому что новые платежки за коммунальные услуги сильно ударят по кошельку квартиросъемщиков. К слову, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открывает прием заявок на получение денежной помощи.

В Польше время подачи заявлений на новый период получения детской помощи 800+ подходит к концу. Родители и опекуны, еще не подавшие заявления на новый период, должны сделать это как можно скорее.

Укрпочта выпустила новую марку.

«Укрпочта» выпустила марку в честь сбития Су-30 морскими дронами MAGURA. Об этом написал гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский. На марке изображена крылатая богиня Магура. В славянской мифологии Магура — вдохновляющая на борьбу покровительница воинов, которая оберегает в бою и дарует уверенность в победе.

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