День финансов: зарплаты в ВСУ с июня, прогнозы аналитиков, банкиров и населения относительно курса доллара — Finance.ua

День финансов: зарплаты в ВСУ с июня, прогнозы аналитиков, банкиров и населения относительно курса доллара
В четверг, 15 мая, НБУ показал прогнозы аналитиков, банкиров и населения относительно курса доллара, и чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине.
Прогнозы относительно курса.
Как сообщается на сайте НБУ, финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес дали прогнозы относительно роста курса доллара в течение ближайшего года, но все прогнозы становятся более оптимистичными.
- Также стало известно, чем грозят торговые разборки США, ЕС и Китая курсу доллара и евро в Украине.
- В то же время Евросоюз поддержит НБУ в усилении надзора за небанковскими финучреждениями.
Банк блокирует счет.
Большинство украинских банков применяет ограничения в случае нетипичной активности на счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным.
- Кстати, банки могут смягчить лимиты на Р2Р переводы после создания реестра дропов.
Новые военные облигации.
В приложении «Дія» доступны новые военные облигации, названные в честь временно оккупированных городов. Об этом сообщает пресс-служба «Дія». Добавили еще пять облигаций в приложение.
Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития сектора.
Совет по финансовой стабильности (РФС) одобрил изменения Стратегии развития финансового сектора Украины. Изменения, в частности, связаны с подготовкой к восьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.
Зарплаты в ВСУ с июня.
Основные выплаты включают должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Минимальный размер денежного довольствия в Вооруженных Силах составляет 20 100 грн. Его размер зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.
- При этом Киев увеличивает расходы на помощь войску еще на 500 млн грн.
- В то же время ВР приняла законопроект о ежемесячных денежных выплатах защитникам и членам семей погибших Героев.
- А вот коллаборантам ограничат пенсии до прожиточного минимума.
В Международном реестре ущерба появилась новая категория.
Международный реестр ущерба объявил о запуске категории, позволяющей подать заявления о повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества. Эта категория предназначена для владельцев имущества, которые получили повреждение или разрушение недвижимого имущества, используемого не для проживания.
🏦 Finance.ua проанализировал, какое жилье может позволить себе арендовать украинец со средним доходом в крупных городах. Где еще можно снимать и жить комфортно, а где придется экономить, читайте в нашем материале.
В каком большом городе Украины сегодня дешевле всего арендовать квартиру
Арендаторы в Испании получили новые гарантии.
Закон о новых правилах аренды в Испании официально опубликован и вступает в силу 1 июня 2025 года. Все новые договоры и пролонгации (даже подписанные ранее) автоматически продлеваются на 1 год до 3 лет, если владелец не предоставит обоснованный письменный отказ за 4 месяца до конца срока.
- А вот в Германии подорожает аренда жилья. Потому что новые платежки за коммунальные услуги сильно ударят по кошельку квартиросъемщиков.
- К слову, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в Украине открывает прием заявок на получение денежной помощи.
- В Польше время подачи заявлений на новый период получения детской помощи 800+ подходит к концу. Родители и опекуны, еще не подавшие заявления на новый период, должны сделать это как можно скорее.
Укрпочта выпустила новую марку.
«Укрпочта» выпустила марку в честь сбития Су-30 морскими дронами MAGURA. Об этом написал гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский. На марке изображена крылатая богиня Магура. В славянской мифологии Магура — вдохновляющая на борьбу покровительница воинов, которая оберегает в бою и дарует уверенность в победе.
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