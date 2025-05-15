Колаборантам обмежать пенсії до прожиткового мінімуму — Finance.ua

Колаборантам обмежать пенсії до прожиткового мінімуму Сьогодні 15:44

Колаборантам обмежать пенсії до прожиткового мінімуму

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо особливостей виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку. «За» проголосували 244 депутати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Що це дасть

Проєкт закону № 10355 розроблено з метою врегулювання питань, пов’язаних із виплатою пенсій особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення умисних кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

«Умисні кримінальні правопорушення є посяганнями на державну безпеку громадську безпеку, безпеку людства, мир, міжнародний правопорядок, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих соціальних цінностей неможливе функціонування держави як гаранта дотримання прав людини та її відповідних інститутів», — зазначають автори документу.

Натомість виплата пенсій у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, особам, засудженим за вчинення умисного кримінального правопорушення, буде додатковим превентивним заходом для захисту державної, громадської безпеки, безпеки людства, міжнародного правопорядку.

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Як йдеться у пояснювальній записці до документа, зокрема, пропонується передбачити:

призначення пенсій особам, яких засуджено до обмеження або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення та які мають право на призначення пенсії за спецзаконами відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

виплату пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом (2361 грн).

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