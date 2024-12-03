Рада ухвалила закон про позбавлення податкових пільг зрадників, у яких забрали держнагороди — Finance.ua

Рада ухвалила закон про позбавлення податкових пільг зрадників, у яких забрали держнагороди Сьогодні 17:33 — Казна та Політика

Рада ухвалила закон про позбавлення податкових пільг зрадників, у яких забрали держнагороди

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 11 411 про позбавлення податкових пільг людей, у яких відібрали державні нагороди через підривну діяльність проти України.

Про це повідомляє народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

У другому читанні 3 грудня проєкт підтримали 259 парламентарів, каже нардеп. Документ скасовує право на податкову соціальну ставку для людей, яких позбавили державних нагород.

Пільгу перестануть надавати з податкового місяця, наступного за тим, у якому людина втратила або була позбавлена нагороди від держави. Закон набуде чинності наступного дня після оприлюднення.

theБабель За матеріалами:

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