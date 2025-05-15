Євросоюз підтримає НБУ в посиленні нагляду за небанківськими фінустановами — Finance.ua
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Євросоюз підтримає НБУ в посиленні нагляду за небанківськими фінустановами

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Євросоюз підтримає НБУ в посиленні нагляду за небанківськими фінустановами
Євросоюз підтримає НБУ в посиленні нагляду за небанківськими фінустановами
Європейський Союз запустив дворічний проєкт Twinning майже на 1,5 млн євро, аби підтримати Національний банк України у впровадженні ефективного нагляду за небанківськими фінансовими установами.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на НБУ.
«Переконаний, що живий обмін знаннями та досвідом з нашими партнерами з держав-членів ЄС в межах нового проєкту Twinning стане для нас неоціненною підтримкою у цій роботі, зокрема для продовження реформ у небанківському сегменті», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний на церемонії запуску проєкту.
Проєкт Twinning реалізується за сприяння консорціуму у складі Комісії фінансового нагляду Польщі (UKNF), Банку Литви, а також Міжнародного та ібероамериканського фонду адміністративної й державної політики (FIIAPP) за участі Генерального директорату страхування і пенсійних фондів Міністерства економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії.
Зазначається, що в межах проєкту НБУ отримає підтримку в розвитку ризик-орієнтованого нагляду та впровадженні наглядової оцінки небанківських фінансових установ відповідно до стандартів ЄС, що сприятиме стабільності та прозорості у фінансовому секторі.
Представники європейських фінансових регуляторів наголосили на важливості нового проєкту Twinning для підтримки реформ у сфері нагляду за небанківським фінансовим сектором в Україні.
Польський, литовський та іспанський регулятори пообіцяли передати Україні свій практичний досвід у сфері нагляду, розробки фінансових стандартів ЄС та подолання криз. Зокрема, вони акцентували на важливості співпраці для зміцнення фінансової стабільності сторін, обміні практичними знаннями, а також готовності ділитися досвідом участі у великих реформах, як-от впровадження директиви Solvency II.
За матеріалами:
Укрінформ
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