Чим загрожують торгові розбірки США, ЄС та Китаю курсу долара та євро в Україні — Finance.ua

Чим загрожують торгові розбірки США, ЄС та Китаю курсу долара та євро в Україні Сьогодні 13:00 — Валюта

Чим загрожують торгові розбірки США, ЄС та Китаю курсу долара та євро в Україні

В умовах жорстких валютних обмежень НБУ має всі механізми та важелі утримання курсу гривні, за моїми розрахунками, щонайменше до кінця 2025 року.

Про це пише фінансовий експерт Олексій Козирєв у статті на «Мінфіні».

Одна з головних економічних проблем, здатних зараз «підірвати» курс, — це фінансування дефіциту бюджету. Наразі вона вирішується за рахунок міжнародних надходжень: планової фінансової допомоги ЄС, тісної роботи з МВФ, коштів європейських партнерів за програмами фінансування нашої оборонки, а також доходів від «заморожених» російських активів.

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За наявності на 1 травня ЗВР у розмірі $46,7 млрд (перекриває понад 5 місяців критичного імпорту), щоденного обсягу клієнтського міжбанківського ринку в $130−280 млн і відносно «спокійного» готівкового ринку Нацбанк може без особливої напруги підтримувати курсовий коридор за доларом, який його влаштовує, на нашому ринку через проведені ним доларові інтервенції на міжбанку.

Головним «порушником спокою» та спекулятивним інструментом у цій ситуації залишається євро, курс якого у нас зараз залежить від двох складових — поведінки пари євро/долар на зовнішніх майданчиках та курсу долара щодо гривні на внутрішньому ринку. Крім того, з огляду на те, що Євросоюз став практично головним торговим партнером України, частка євро зростає і в нашому товарообігу.

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А це, зі свого боку, за значних стрибків курсу євро у світі, і, як наслідок, в Україні, провокує інфляцію через подорожчання всіх імпортних товарів, прив’язаних до курсу євро.

Нацбанк, який відповідає в Україні за цінову стабільність, вже не може ігнорувати цей факт, навіть за умов офіційної прив’язки гривні до долара США.

Нещодавні відносно швидкі стрибки курсу євро з 44 гривень майже до 48 гривень, а потім просідання останніми днями до 46 гривень шкодять ціновій стабільності у країні. Оскільки імпортери змушені закладати до своїх цін всі курсові ризики та витрати за євровалютою.

Тому Нацбанку доведеться реагувати на нові курсові виклики, спровоковані торговельними війнами Трампа. І не дарма чиновники НБУ вже заговорили про розгляд питання щодо прив’язки гривні не до долара, а до євро.

Це не означає, що така прив’язка відбудеться найближчим часом, але протягом 1−2 років це цілком імовірний сценарій.

Поки що ж Нацбанк, за можливості, згладжуватиме на нашому міжбанку не лише коливання долара, а й стрибки євро щодо гривні, іноді «підігруючи» зниженню котирувань долара на торгах у моменти сильного зміцнення євро щодо долара на зовнішньому ринку. І навпаки, у моменти сильного просідання на світових ринках євровалюти, регулятор гратиме на підвищення курсу долара щодо гривні, щоб забезпечити плавнішу поведінку курсу євро щодо гривні через перерахунки пар євро/долар та долар/гривня.

Курс

Відповідно, з огляду на кореляцію котирувань міжбанку та готівкового ринку — рівні коридору покупок і продажів у 40,60 — 42,15 гривень за доларом і 45,20 — 47,20 гривень за євро з невеликими ситуативними відхиленнями поза цими коридорами — це найімовірніший сценарій поведінки готівкового курсу на період до середини літа цього року.

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