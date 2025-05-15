Укрпошта сьогодні випустила нову марку (фото) — Finance.ua

Укрпошта сьогодні випустила нову марку (фото) Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Укрпошта сьогодні випустила нову марку (фото)

«Укрпошта» випустила марку на честь збиття Су-30 морськими дронами MAGURA.

Про це написав гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Історія воєнних марок Укрпошти почалася з марки «Руський воєнний корабль, іди на…». Тож тепер настав час продовжити серію й замислитися над маркою «Руський воєнний літак, іди на…», бо 2 травня 2025 року спецпідрозділ Головне управління розвідки Міністерства оборони України Group 13 за допомогою морських безпілотників MAGURA V7 організував зустріч двох ворожих Су-30 з крейсером «Москва» — написав він.

«Це стало безпрецедентною подією у військовій історії: вперше ракети класу „повітря — повітря“ були адаптовані для запуску з морського дрона. Тому вчора разом із керівником підрозділу, хлопцями, які оперують цими дронами, та начальником ГУР МО — генералом Кирилом Будановим — ми урочисто презентували нову марку „MAGURA. Небо наше, море наше“ авторства українського художника-графіка Володимира Тарана,» — зазначив він.

Що зображено

На марці зображено крилату богиню Магуру. У слов’янській міфології Магура — покровителька воїнів, яка надихає на боротьбу, оберігає в бою та дарує впевненість у перемозі.

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MAGURA V7 — не просто дрон. Це зброя, яка кардинально змінила правила гри на морі. Завдяки їй українські воїни з Group 13 уже знищили дев’ять ворожих кораблів — із шістнадцяти уражених загалом — включно з першим у світі потопленням бойового корабля морським безпілотником.

Де придбати

Відсьогодні купити марку вже можна тут: postmark.ukrposhta.ua

отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) — гран-прі, або як його ще називають самі організатори — «філателістичний Оскар». Нагадаємо, поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді!!!», яка була презентована Укрпоштою 12 квітня 2022 року,(Італія) — гран-прі, або як його ще називають самі організатори — «філателістичний Оскар».

Тоді серед 35 країн-учасниць «філателістичний Оскар 2023» за найкращу марку здобула Укрпошта, яка є партнером Nazovni та провідним логістичним сервісом України.

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