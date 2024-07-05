«Укрпошта» попередила українців про шахрайство з NFT марками — Finance.ua
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«Укрпошта» попередила українців про шахрайство з NFT марками

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«Укрпошта» попередила українців про шахрайство з NFT марками
«Укрпошта» попередила українців про шахрайство з NFT марками
«Укрпошта» попередила українців про те, що шахраї продають NFT та електронні марки нібито від її імені. В компанії наголошують, що станом на початок липня не випускали NFT-марки.
Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».
«На жаль, були виявлені випадки, коли шахраї продають NFT та електронні марки нібито від Укрпошти, наприклад, на сайті opensea.io/Ukrposhta», — йдеться у повідомленні.
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В «Укрпошті» наголосили, що станом на 3 липня 2024 року компанія не випускала NFT-марки.
«Таким чином, всі марки Укрпошти з позначкою NFT, які пропонуються на різних сайтах, є підробкою», — підкреслили в компанії.
Там нагадали українцям, що єдині електронні канали, де можна придбати офіційні марки від Укрпошти, - це інтернет-майданчик Postmark або офіційні онлайн-магазини компанії на Ebay, Amazon.
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