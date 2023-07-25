Марка «Русскій воєнний корабль, іді…» отримала «філателістичний Оскар-2023» — Finance.ua

Марка «Русскій воєнний корабль, іді…» отримала «філателістичний Оскар-2023» Сьогодні 18:10

Марка «Русскій воєнний корабль, іді…» отримала «філателістичний Оскар-2023»

Поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді!!!», яка була презентована Укрпоштою 12 квітня 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) — гран-прі, або як його ще називають самі організатори — «філателістичний Оскар».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що таку високу відзнаку Укрпошта отримала за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення.

«Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці „Русскій воєнний корабль, іді!!!“ зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися. Рішуче бажання захищати свою країну та „особливе“ напуття окупантам, талановито втілив автор ескізу Борис Грох», — йдеться у повідомленні.

Серед 35 країн-учасниць «філателістичний Оскар 2023» за найкращу марку здобула Укрпошта, яка є партнером Nazovni та провідним логістичним сервісом України. Урочиста церемонія та вручення нагород пройшла 23 липня на муніципальній площі Азіаго, провінція Віченца. Нагороду для Укрпошти отримав генеральний консул України в Мілані Андрій Картиш.

Читайте також Укрпошта випустить марку з винищувачами F-16

Міжнародна філателістична премія «Азіаго», організована Філателістичним гуртком семи муніципалітетів разом з муніципальною адміністрацією цього року відзначила своє 53-річчя. До складу міжнародного журі конкурсу входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії, урядовці.

Як повідомлялося, у червні цього року Укрпошта отримала відзнаку престижної премії «World Post & Parcel Awards 2023» і стала кращою в категорії «Філателістична кампанія 2022 року».

У 2021 році поштова марка «Крик Карпат» за програмою EUROPA «Національна природа на межі зникнення» здобула бронзу в конкурсі на «Кращу поштову марку Європи 2021 року».

У 2019 році поштова марка «Слава Україні!» здобула золото престижного міжнародного конкурсу Nexofil Award 2020 (Іспанія) в категорії «Найбільш оригінальний формат марок у світі».

Марковий аркуш «Комахи України» (2018 р.в.) авторства Олександра і Сергія Харуків здобув відразу три міжнародні нагороди — Grand Prix WIPA (Австрія), Nexofil Award (Іспанія) та Asiago (Італія).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.