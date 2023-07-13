Укрпошта випустить марку з винищувачами F-16 — Finance.ua
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Укрпошта випустить марку з винищувачами F-16

Особисті фінанси
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Укрпошта випустить марку з винищувачами F-16
Укрпошта випустить марку з винищувачами F-16
АТ «Укрпошта» готується представити поштову марку з символом бойових літаків F-16, поки світова спільнота підсумовує результати стратегічних рішень Вільнюського саміту НАТО 2023.
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
«Укрпошта анонсує вихід нової марки „Винищувачі зла“. Новий поштовий випуск присвячено бойовим літакам-винищувачам F-16, які вкрай потрібні нашим Збройним силам у боротьбі з ворогом. Укрпошта як один з каналів комунікацій нашої країни зі світом своєю поштовою мовою акцентує увагу на ключових питаннях нашого сьогодення, одне з яких — надання Україні літаків F-16», — йдеться у повідомленні.
Укрпошта випустить марку з винищувачами F-16
Зазначається, що погашення штемпелем «Перший день» відбудеться 4 серпня в м. Києві, спецпогашення в цей день пройде також в усіх регіонах України. Відсьогодні відкривається передзамовлення на поштовий набір «Винищувачі зла», замовити можна в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.
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Поштовий випуск «Винищувачі зла» містить чимало смислових та метафоричних деталей. На малюнку марки зображено, як Збройні сили України вщент знищують московський кремль — символ «імперії зла», подрібнюючи його на терці, отвори якої зображено в формі літаків F-16. На конверті - обриси лицаря-штурмовика в шоломі у вигляді українського тризуба. Він — уособлення сили, волі, сміливості та честі воїнства, яке боронить рідну землю.
Водночас, «цікаві особливості» має і номінал поштової марки «Винищувачі зла» — F+16.00, де F відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України, а 16,00 — сума благодійного донату, який буде спрямовано на придбання безпілотників. Тираж марки — 600 тис. примірників. Кількість марок в аркуші - 4.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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