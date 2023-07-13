Укрпошта випустить марку з винищувачами F-16 — Finance.ua

Укрпошта випустить марку з винищувачами F-16 Сьогодні 12:21 — Особисті фінанси

Укрпошта випустить марку з винищувачами F-16

АТ «Укрпошта» готується представити поштову марку з символом бойових літаків F-16, поки світова спільнота підсумовує результати стратегічних рішень Вільнюського саміту НАТО 2023.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти

«Укрпошта анонсує вихід нової марки „Винищувачі зла“. Новий поштовий випуск присвячено бойовим літакам-винищувачам F-16, які вкрай потрібні нашим Збройним силам у боротьбі з ворогом. Укрпошта як один з каналів комунікацій нашої країни зі світом своєю поштовою мовою акцентує увагу на ключових питаннях нашого сьогодення, одне з яких — надання Україні літаків F-16», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що погашення штемпелем «Перший день» відбудеться 4 серпня в м. Києві, спецпогашення в цей день пройде також в усіх регіонах України. Відсьогодні відкривається передзамовлення на поштовий набір «Винищувачі зла», замовити можна в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

Читайте також В НБУ категорично проти створення банку на базі «Укрпошти», попри позицію Офісу президента

Поштовий випуск «Винищувачі зла» містить чимало смислових та метафоричних деталей. На малюнку марки зображено, як Збройні сили України вщент знищують московський кремль — символ «імперії зла», подрібнюючи його на терці, отвори якої зображено в формі літаків F-16. На конверті - обриси лицаря-штурмовика в шоломі у вигляді українського тризуба. Він — уособлення сили, волі, сміливості та честі воїнства, яке боронить рідну землю.

Водночас, «цікаві особливості» має і номінал поштової марки «Винищувачі зла» — F+16.00, де F відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України, а 16,00 — сума благодійного донату, який буде спрямовано на придбання безпілотників. Тираж марки — 600 тис. примірників. Кількість марок в аркуші - 4.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.