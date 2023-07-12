В НБУ категорично проти створення банку на базі «Укрпошти», попри позицію Офісу президента — Finance.ua
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В НБУ категорично проти створення банку на базі «Укрпошти», попри позицію Офісу президента

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В НБУ категорично проти створення банку на базі «Укрпошти», попри позицію Офісу президента
В НБУ категорично проти створення банку на базі «Укрпошти», попри позицію Офісу президента
Національний банк не змінив своєї позиції щодо ідеї створення державного поштобанку на базі «Укрпошти» — регулятор проти цього, на відміну від Офісу президента.
Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю «Економічній правді».
«Кожен має займатися своєю справою, зокрема „Укрпошта“», — наголосила Рожкова.
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За її словами, збільшення частки держави в банківській сфері «суперечить здоровому глузду».
«Крім цього, це абсолютно суперечить зобов’язанням та домовленостям з міжнародними партнерами, для них це «червона лінія», — заявила Рожкова.
Також, за її словами, держбанк потребуватиме вливань від держави, бо банківська діяльність достатньо дорога: підтримання капіталу, відповідність інфраструктури більш високим вимогам, автоматизація.
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Щодо конфіскованого у росіянина Євгена Гінера PINBank, який потенційно може придбати «Укрпошта» для створення власного банку, до НБУ не надходило жодних документів, зазначила Рожкова.
«PINBank не є системно важливим і може бути ліквідований без негативних наслідків для держави. Майно банку можна продати, а кошти зарахувати на користь держави. Це оптимальний шлях», — зауважила вона.
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Нагадаємо, раніше голова «Укрпошти» Ігор Смілянський намагався втілити ідею створення поштобанку за допомогою купівлі Альпарі Банку. У листопаді 2021 року «Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі банку за 260 млн грн. Та в підсумку ідея так і не здійснилася.
Навесні 2023-го в «Укрпошти» з’явився варіант з PINBank, про що зокрема заявив очільник Нацагентства з протидії корупції Олександр Новіков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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