В НБУ категорично проти створення банку на базі «Укрпошти», попри позицію Офісу президента — Finance.ua

В НБУ категорично проти створення банку на базі «Укрпошти», попри позицію Офісу президента Сьогодні 16:28 — Фондовий ринок

В НБУ категорично проти створення банку на базі «Укрпошти», попри позицію Офісу президента

Національний банк не змінив своєї позиції щодо ідеї створення державного поштобанку на базі «Укрпошти» — регулятор проти цього, на відміну від Офісу президента.

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю «Економічній правді»

«Кожен має займатися своєю справою, зокрема „Укрпошта“», — наголосила Рожкова.

За її словами, збільшення частки держави в банківській сфері «суперечить здоровому глузду».

«Крім цього, це абсолютно суперечить зобов’язанням та домовленостям з міжнародними партнерами, для них це «червона лінія», — заявила Рожкова.

Також, за її словами, держбанк потребуватиме вливань від держави, бо банківська діяльність достатньо дорога: підтримання капіталу, відповідність інфраструктури більш високим вимогам, автоматизація.

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Щодо конфіскованого у росіянина Євгена Гінера PINBank, який потенційно може придбати «Укрпошта» для створення власного банку, до НБУ не надходило жодних документів, зазначила Рожкова.

«PINBank не є системно важливим і може бути ліквідований без негативних наслідків для держави. Майно банку можна продати, а кошти зарахувати на користь держави. Це оптимальний шлях», — зауважила вона.

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Нагадаємо, раніше голова «Укрпошти» Ігор Смілянський намагався втілити ідею створення поштобанку за допомогою купівлі Альпарі Банку . У листопаді 2021 року «Укрпошта» досягла домовленості щодо купівлі банку за 260 млн грн. Та в підсумку ідея так і не здійснилася.

Навесні 2023-го в «Укрпошти» з’явився варіант з PINBank, про що зокрема заявив очільник Нацагентства з протидії корупції Олександр Новіков.

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