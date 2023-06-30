«Укрпошта» оголосила про підвищення тарифів з 1 липня — Finance.ua
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«Укрпошта» оголосила про підвищення тарифів з 1 липня

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«Укрпошта» оголосила про підвищення тарифів з 1 липня
«Укрпошта» оголосила про підвищення тарифів з 1 липня
З 1 липня національний поштовий оператор «Укрпошта» підвищує тарифи на відправлення.
Відповідне повідомлення пресслужба компанії розіслала в п’ятницю, 30 червня.
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Починаючи з 1 липня, «Укрпошта» частково перегляне вартість відправлень по Україні та за її межами. Згідно з новими тарифами, вартість доставлення відправлень «Укрпошта Експрес» збільшиться у середньому на 10 грн для пересилання в межах однієї області та на 8 грн для пересилання в межах всієї країни.
Крім того, з 1 липня діятимуть нові тарифи на послуги «Укрпошта Стандарт», де середнє підвищення становить 7 грн на доставку по Україні, а в межах окремої області - 10 грн. Якщо, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила, наприклад, 35 грн, то після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 грн. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 грн, порівняно з попередніми 60 грн — до перегляду тарифів.
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Також впроваджено зміни й для інших послуг. На 5 грн зросте вартість послуги «Укрпошта Документи» та вартість кур'єрського забору або доставки.
З 1 липня, також будуть внесені зміни у вартість на доставку «дрібних пакетів рекомендованих» на всі зони та на доставку посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу. Ці зміни становитимуть 10% від поточних тарифів. Це перший перегляд цін на міжнародну доставку, який обумовлений зовнішніми факторами.
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Водночас для корпоративних клієнтів Укрпошти продовжує діяти гнучка система знижок.
Наприклад, з 1 квітня «Укрпошта» надає послугу пріоритетної доставки «дрібні пакети Prime» до 70 ключових країн світу. Використання саме цієї нової послуги дає можливість клієнту отримати нижчий тариф до 18%.
Також, в поштовій компанії наголошують, що навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишають доступними та нижчими порівняно з конкурентами на 20−30%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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