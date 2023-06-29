Відділення Укрпошти з 1 липня працюватимуть за новим графіком — Finance.ua
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Відділення Укрпошти з 1 липня працюватимуть за новим графіком

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Відділення Укрпошти з 1 липня працюватимуть за новим графіком
Відділення Укрпошти з 1 липня працюватимуть за новим графіком
Національний поштовий оператор Укрпошта з 1 липня запускає стандартний графік роботи відділень.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Стандартизація режимів роботи відділень під потреби споживачів була започаткована ще у 2019 році, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 компанія була змушена підлаштовуватися під ситуацію, зменшувати та міняти час роботи відділень поштового зв’язку. Зараз Укрпошта готова до усіх викликів сьогодення і пропонує своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень», — сказано в повідомленні.
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Як зазначається, з 1 липня у більшості відділень поштового зв’язку зміняться графіки роботи.
«Відтепер вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні», — заявили в компанії.
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Відділення поштового зв’язку, розташовані у торгових центрах та на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торговельного центру або ринку.
Також Укрпошта поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2−3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті для клієнтів протягом 5 днів.
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«Отже, перед відвідуванням поштового відділення, ми радимо перевірити оновлений графік роботи відділень на сайті, у додатку Укрпошти, в чат-боті або в контакт-центрі за номером 0 800 300 545», — кажуть в Укрпошті.
Варто наголосити, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень, оскільки мета компанії - максимально стандартизувати їх, щоб бути простими, зрозумілими та передбачуваними для клієнтів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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