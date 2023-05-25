Тарифи та бандеролі: Укрпошта анонсувала нововведення з 1 червня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тарифи та бандеролі: Укрпошта анонсувала нововведення з 1 червня

Особисті фінанси
155
Тарифи та бандеролі: Укрпошта анонсувала нововведення з 1 червня
Тарифи та бандеролі: Укрпошта анонсувала нововведення з 1 червня
«Укрпошта» скасовує бандеролі як окремий вид поштових відправлень з 1 липня 2023 року.
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Це стало можливим після того, як у четвер, 25 травня, набрав сили новий закон про поштовий зв’язок.
«Дуже радимо нашим клієнтам максимально використати наші чудові марки для оплати „бандерольок“ до 1 липня, а після цього просто надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку», — додав Смілянський.
Читайте також
Він додав, що найближчим часом уряд має затвердити нові правила поштових відправлень згідно закону.
«В минуле підуть печатки, сургуч і багато іншого», — пообіцяв гендиректор Укрпошти.

Зміни на сайті

Також з 1 червня Укрпошта розширює функціонал сайту. Замовити марки, конверти та інші послуги онлайн, сплатити за них карткою або по безготівковому рахунку з 1 червня матимуть можливість всі користувачі, включаючи ФОП та компанії. Отримати замовлення можна буде у найближчому відділенні «Укрпошти».

Тарифи

Також компанія анонсувала зменшення тарифів на відправлення посилок у Сполучені Штати Америки. Знижки стануть доступні з 1 червня.
«Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом», — додав гендиректор.
Нагадаємо, Укрпошта влітку 2023 року планує збільшити тарифи за свої послуги для клієнтів. При цьому в компанії обіцяють, що нові ціни залишаться доступними для українців.
За словами Смілянського, тарифи потрібно переглянути у зв’язку з подорожчання палива та перевезень. Але у травні-червні клієнти ще зможуть користуватися послугами Укрпошти за старими цінами.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.