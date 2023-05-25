Тарифи та бандеролі: Укрпошта анонсувала нововведення з 1 червня — Finance.ua

Тарифи та бандеролі: Укрпошта анонсувала нововведення з 1 червня Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Тарифи та бандеролі: Укрпошта анонсувала нововведення з 1 червня

«Укрпошта» скасовує бандеролі як окремий вид поштових відправлень з 1 липня 2023 року.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Це стало можливим після того, як у четвер, 25 травня, набрав сили новий закон про поштовий зв’язок.

«Дуже радимо нашим клієнтам максимально використати наші чудові марки для оплати „бандерольок“ до 1 липня, а після цього просто надсилати посилки, які можна зручно оформити онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку», — додав Смілянський.

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Він додав, що найближчим часом уряд має затвердити нові правила поштових відправлень згідно закону.

«В минуле підуть печатки, сургуч і багато іншого», — пообіцяв гендиректор Укрпошти.

Зміни на сайті

Також з 1 червня Укрпошта розширює функціонал сайту. Замовити марки, конверти та інші послуги онлайн, сплатити за них карткою або по безготівковому рахунку з 1 червня матимуть можливість всі користувачі, включаючи ФОП та компанії. Отримати замовлення можна буде у найближчому відділенні «Укрпошти».

Тарифи

Також компанія анонсувала зменшення тарифів на відправлення посилок у Сполучені Штати Америки. Знижки стануть доступні з 1 червня.

«Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом», — додав гендиректор.

Нагадаємо, Укрпошта влітку 2023 року планує збільшити тарифи за свої послуги для клієнтів. При цьому в компанії обіцяють, що нові ціни залишаться доступними для українців.

За словами Смілянського, тарифи потрібно переглянути у зв’язку з подорожчання палива та перевезень. Але у травні-червні клієнти ще зможуть користуватися послугами Укрпошти за старими цінами.

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