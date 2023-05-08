«Укрпошта» оновила одну з популярних послуг — Finance.ua

«Укрпошта» оновила одну з популярних послуг Сьогодні 15:44 — Особисті фінанси

«Укрпошта» оновила одну з популярних послуг

Відтепер в Укрпошті доступний оновлений сервіс переадресації відправлень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Послуга переадресації діє для відправлень «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта Документи», оформлених як онлайн через особистий кабінет, так і безпосередньо у відділеннях.

Вартість переадресації — 50 грн, що оплачуються під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки. В майбутньому буде допрацьована опція оплати вартості переадресації онлайн на сайті Укрпошти, і тоді це може робити не лише одержувач, але і відправник.

Подати заяву на переадресацію можна на сайті Укрпошти в розділі Послуги / Переадресація відправлення

Для подання заяви необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.

Читайте також Укрпошта запускає нову послугу для інтернет-продавців товарів за кордон

«В 2023 році планується введення низки ініціатив, спрямованих на скорочення термінів доставки, а також спрощення процесів обслуговування як корпоративних, так і роздрібних клієнтів. Зокрема, Укрпошта оголосила про запуск автоматизованих сортувальних ліній, які дозволять обробляти у 8 разів більше відправлень», — додали в компанії.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.