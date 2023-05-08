«Укрпошта» оновила одну з популярних послуг — Finance.ua
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«Укрпошта» оновила одну з популярних послуг

Особисті фінанси
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«Укрпошта» оновила одну з популярних послуг
«Укрпошта» оновила одну з популярних послуг
Відтепер в Укрпошті доступний оновлений сервіс переадресації відправлень.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Послуга переадресації діє для відправлень «Укрпошта Експрес», «Укрпошта Стандарт» та «Укрпошта Документи», оформлених як онлайн через особистий кабінет, так і безпосередньо у відділеннях.
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Вартість переадресації — 50 грн, що оплачуються під час отримання відправлення у відділенні кінцевої доставки посилки. В майбутньому буде допрацьована опція оплати вартості переадресації онлайн на сайті Укрпошти, і тоді це може робити не лише одержувач, але і відправник.
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Подати заяву на переадресацію можна на сайті Укрпошти в розділі Послуги / Переадресація відправлення.
Для подання заяви необхідно ввести трек-номер відправлення, індекс відділення для переадресації та номер телефону одержувача поштового відправлення.
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«В 2023 році планується введення низки ініціатив, спрямованих на скорочення термінів доставки, а також спрощення процесів обслуговування як корпоративних, так і роздрібних клієнтів. Зокрема, Укрпошта оголосила про запуск автоматизованих сортувальних ліній, які дозволять обробляти у 8 разів більше відправлень», — додали в компанії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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